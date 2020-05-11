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Киргизия предложила РФ снизить цены на газ и разрешить использование средств общего фонда 

ТАСС и ещё 19 2 часа назад
Еще одна страна попросила у РФ дешевого газа
Фото: РИА Новости
Киргизия предлагает России рассмотреть возможность снижения цен на поставляемый в республику природный газ, а также просит разрешения на использование свободных средств Российско-киргизского фонда развития (РКФР). С таким предложением выступил вице-премьер республики Эркин Асрандиев во время состоявшегося в понедельник телефонного разговора с зампредседателя правительства РФ Алексеем Оверчуком, сообщила пресс-служба киргизского кабмина.
"Для нас этот вопрос является очень чувствительным. Распространение коронавирусной инфекции, снижение деловой активности, девальвация национальной валюты привели к снижению покупательской способности населения. Поэтому кыргызская сторона просит пересмотреть вопрос цены на природный газ. Конечно, этот вопрос нельзя решить в одночасье, но мы надеемся на положительный ответ", — цитирует Асрандиева пресс-служба.
По его словам, киргизская сторона также рассчитывает на использование свободных средств РКФР, капитализация которого составляет около $500 млн, для восстановления пострадавшей от кризиса экономики республики. "Также предлагается рассмотреть возможность использования свободных средств РКФР при финансировании бизнеса в рамках утвержденного второго пакета антикризисных мер", — сказал вице-премьер Киргизии.
Как отметил Асрандиев, складывающаяся в республике ситуация "требует активизации сотрудничества между странами-партнерами". "Российская Федерация является одним из главных наших партнеров", — указал он.
"Коронавирус внес свои коррективы в жизнь людей и наши планы. Вместе с тем очевидно, что нам необходимо идти дальше и расширять экономическое сотрудничество. Хочу отметить, что с российской стороной все предложения по двустороннему взаимодействию находят поддержку. По всем договоренностям продолжается работа", — подчеркнул Асрандиев.
РКФР был создан для поддержки киргизских предпринимателей в адаптации к условиям Евразийского экономического союза путем их льготного и долгосрочного кредитования.
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Рынки , Компании , Алексей Оверчук , Правительство РФ , ЕАЭС
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