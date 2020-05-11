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Саудиты приняли решение по нефти 

Вероника Полынина и ещё 9 42 минуты назад
Саудовская Аравия сократит добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки сверху установленного сокращения в рамках соглашения ОПЕК+. Соответствующее поручение национальная нефтяная компания Saudi Aramco получила от министерства энергетики королевства, пишут «Ведомости».
Таким образом, в июне Саудовская Аравия планирует добывать 7,492 баррелей в сутки. По сравнению с уровнем апреля добыча сократится на 4,8 млн баррелей в сутки.
На фоне этой новости июльские фьючерсы на нефть марки Brent подскочили в цене на 1,4 доллара. В 14.58 мск в ходе торгов на Лондонской бирже баррель эталонной нефти с поставкой в июле стоил 30,01 доллара, а к 15.25 мск — 31,43 доллара.
Как сообщал «Рамблер», 10 апреля по итогам переговоров страны ОПЕК+ пришли к соглашению сократить добычу нефти на 2 года. С мая по июнь 2020 года добыча будет снижена на 10 млн баррелей в сутки, с июня по декабрь 2020 года — на 8 млн баррелей в сутки, с января 2021 года до апреля 2022-го — на 6 млн баррелей в сутки.
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Рынки , Видео , Компании , Экономика , Минэнерго , Ведомости
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