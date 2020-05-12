Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике? 

Нефтяной рынок лихорадит как никогда. Падение спроса из-за вызванного коронавирусом кризиса оказалось беспрецедентным. Впервые в истории возникла ситуация, когда продавцы нефти были готовы доплачивать покупателям за ее покупку. Психологическое давление на рынок не смягчило даже новое соглашение под эгидой Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое было второпях заключено после развала предыдущей сделки. Кризис перепроизводства сопровождается переполненными хранилищами, пробками из танкеров и планами по сжиганию добытого сырья. Тучи сгущаются, и в скорое восстановление спроса не верит никто. Нефтяной апокалипсис — в материале «Ленты.ру».

Горшочек, не вари

С начала года мировой рынок нефти чувствует себя неважно. Из-за пандемии коронавируса и карантинных мер люди оказались заперты дома, в результате чего резко снизился спрос на авиаперелеты и транспорт, соответственно — и на топливо. Это, в свою очередь, привело к переизбытку нефти и риску, что нефтехранилища переполнятся. 21 апреля цены на нефть пережили крупнейший обвал за всю историю: цена майских фьючерсов на нефть сорта WTI упала ниже нуля, в моменте бумага торговалась ниже минус 40 долларов за баррель. Новость об отрицательной стоимости американской нефти потрясла не только обывателей, но и экспертов. Участники рынка всегда знали, что в теории это возможно, но никто не представлял, что это станет реальностью.

Одной из причин стремительного падения цен на WTI стал сам механизм этих фьючерсов. Их особенность состоит в том, что если трейдер не успевает закрыть контракт, ему грозит физическая поставка нефти. Контрагент, купивший майский контракт, должен эту нефть вывезти на своем судне и закачать в свое хранилище. Понимая, что при складывающейся логистической обстановке в мае это едва ли будет возможно, а в противном случае придется платить продавцу повышенную арендную плату за невывоз, покупатели все как один ринулись избавляться от этих фьючерсов. А подтянувшиеся за ними биржевые спекулянты лишь подлили масла в огонь.

Другой причиной стал дефицит хранилищ для нефти. Как правило, сырье доставляется в терминал Кушинг, штат Оклахома, который и без того стремительно заполняется нефтью из-за падения спроса. Однако проблема не только в перепроизводстве. Сложившая драматическая ситуация — так называемый эффект бутылочного горлышка — во многом является результатом политики президента Дональда Трампа по наращиванию производства нефти без создания соответствующей инфраструктуры. При этом сбавлять обороты американский лидер не планирует. Наоборот, он заявил, что США «ищут возможности», чтобы добавить до 75 миллионов баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв, и это означает, что нефтяная драма продолжит нагнетаться.

До отказа

Несмотря на то что нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 миллионов баррелей в сутки, ждать восстановления цен на нефть до уровней 40-45 долларов за баррель не стоит. С этим согласны все эксперты, включая главу российского министерства энергетики Александра Новака . Предложение все еще значительно превышает спрос, и нефтяной рынок в ужасе ожидает дня, когда в хранилищах по всему миру не останется места. Во всех нефтехранилищах планеты, по расчетам главного аналитика парижской компании Kayrros Антуана Халффа, может содержаться до 4,4 миллиарда баррелей нефти. В начале апреля емкости были заполнены на 65 процентов, а скорость заполнения в среднем составляла 10 миллионов баррелей в день.

Другие эксперты настроены еще более пессимистично. Так, в Rystad Energy считают, что по состоянию на конец апреля нефтехранилища планеты были заполнены почти на 90 процентов, и оставшихся объемов хватит лишь на три недели. Согласен с такой оценкой и директор Gunvor Group Ltd. Торбьорн Торнквист: «Мы вступаем в эндшпиль. Кульминация может наступить уже в начале или середине мая. До нее остались не месяцы, а недели». Кроме того, даже свободные объемы в нефтехранилищах уже забронированы. «Свободное место есть, но оно недоступно», — поясняет начальник аналитического отдела S&P Global Platts Крис Миджли. По его оценке, физически свободны от 30 до 40 процентов емкостей.

В попытке как-то отсрочить полное заполнение нефтехранилищ компании вводят в строй дополнительные мощности. Кто-то открыл давно не использовавшиеся хранилища, а кто-то, как компания Caliche Development Partners, и вовсе переориентировался с газового конденсата на нефть и бензин — ими планируют заполнить новую пещеру вместимостью в три миллиона баррелей неподалеку от Хьюстона. Дефицит хранилищ наблюдается по всему миру. К середине апреля резервуары в Кушинге, по оценке Goldman Sachs, были заполнены на 77 процентов. Все коммерческие нефтехранилища в Южной Корее, по словам источников Bloomberg, уже заполнены. Нет больше свободных объемов и у Royal Vopak NV — крупнейшей в мире независимой компании по хранению нефти. Ее главные хабы находятся в Сингапуре, Роттердаме (Нидерланды) и Фуджейре (ОАЭ).

До главного теста нефтяных рынков — потенциального полного наполнения нефтехранилищ — осталось три-четыре недели, считают аналитики Goldman Sachs. Как только исчезнут последние свободные емкости для хранения нефти, нефтяникам придется резко сокращать добычу, чтобы выровнять дисбаланс между спросом и предложением, который, по прогнозу банка, составит в середине мая около 18 миллионов баррелей в сутки. Уже сейчас в качестве хранилищ для нефти начинают использовать железнодорожные цистерны, неиспользуемые трубопроводы и пещеры. А главное, что в поисках свободного места для хранения нефти продавцы не ограничиваются сушей — развернулась настоящая охота за танкерами.

Пробки на воде

Общий объем нефти, который сейчас хранится в трюмах танкеров, удвоился за последние два месяца. Сейчас он превышает 160 миллионов баррелей. Предыдущий рекорд был поставлен в 2009 году, но тогда в море хранилось чуть больше 100 миллионов баррелей. Из-за снижения спроса и вызванных им дефицита нефтехранилищ на суше и снижения скорости нефтепереработки замедлилась и разгрузка танкеров в портах по всему миру. Раньше ожидание разгрузки составляло четыре-пять дней, а теперь оно достигло двух недель. В результате у некоторых терминалов наблюдается настоящее столпотворение, которое может привести к столкновениям и настоящей экологической катастрофе.

Так, в США своей очереди ждут 76 танкеров, треть которых столпилась у побережья Южной Калифорнии. При этом речь идет о супертанкерах вместимостью не менее двух миллионов баррелей каждый. В Карибском море корабли ждут рядом с островом Кюрасао. В Европе несколько десятков танкеров встали на якорь на мелководье в десяти морских милях от Мальты. В Азии более 60 кораблей скопилось в Сингапурском проливе. В этих условиях грузоотправители намеренно снижают скорость движения танкеров в надежде найти более выгодный контракт, пока судно находится в море. Но далеко не все эти корабли используются для перевозки нефти — некоторые с самого начала зафрахтовались как плавучие хранилища.

Оценки в отношении того, какое количество танкеров используется не по назначению, существенно разнятся. Reuters говорит о 60 кораблях, а Wall Street Journal считает, что только за две неполные недели с 9 по 21 апреля под хранение нефти было зафрахтовано приблизительно 100 супертанкеров. Другие эксперты считают, что уже к середине мая в качестве плавучих хранилищ может быть использовано 200 кораблей. А один из высокопоставленных сотрудников Международного энергетического агентства (IEA), пожелавший остаться неизвестным, заявил, что для хранения нефти может быть задействовано до 15 процентов емкости всех танкеров — около 320 миллионов баррелей.

Естественно, все это привело к резкому росту цен на аренду танкеров. Владельцы судов — например, Teekay Tanker и Frontline — моментально взвинчивают расценки, когда узнают, что арендаторы будут использовать их как хранилища. Это делает трансатлантические и транстихоокеанские танкерные перевозки нефти нерентабельными. Еще 6 марта 2020 года ставки фрахта супертанкеров составляли около 18 тысяч долларов, а сейчас, по данным Rystad, сутки аренды супертанкера средних размеров (с трюмом на два миллиона баррелей) обходятся в 300 тысяч долларов. Таким образом, месячное хранение барреля нефти на супертанкере составляет 4,5 доллара.

Гори оно все

Независимые нефтяные компании оказались в патовой ситуации: на их сырье нет покупателей, для его хранения нет резервуаров, а приостановка добычи слишком затратна для небольших производителей. В условиях отсутствия пространства для маневра реальным сценарием выглядит сжигание нефти. В готовности делать это признались руководители нескольких мелких российских компаний. Проблема в том, что однажды законсервированную скважину впоследствии очень сложно вновь освоить. Это требует больших усилий и финансовых вливаний, на которые у небольших компаний просто нет денег. Так, прекращение работы среднестатистической нефтяной скважины в Западной Сибири обойдется в 400 тысяч рублей, а возвращение ее к работе — примерно в три раза дороже.

Кроме того, эффективность дальнейшего использования расконсервированной скважины может быть ниже, чем до консервации. При этом консервация скважин с битуминозной, высоковязкой нефтью, а также месторождений в северных широтах с низкими температурами и вовсе может привести к безвозвратной потере этих запасов. У России ушло около десяти лет на то, чтобы восстановить уровень добычи советских времен, после того как добыча на многих месторождениях была приостановлена в начале 1990-х годов. Повторения такого сценария никто не хочет. Однако сжигать нефть — тоже плохая идея. Примеры пожаров на нефтяных месторождениях Ирака и Кувейта во время военных конфликтов и катастрофы нефтедобывающей платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе показывают, что спрогнозировать экологический ущерб от такого решения сложно.

Альтернативой сжиганию отчасти может стать снижение добычи на старых месторождениях с падающей добычей, где инвестированные средства уже окупились. Рациональным вариантом также считается закрытие действующих скважин на несколько месяцев на капитальный ремонт и сокращение объемов бурения новых эксплуатационных скважин. Впрочем, эти решения больше подходят для крупных компаний. А около 130 небольших компаний, на которые в общей сложности приходится до четырех процентов российской нефтедобычи, с большой долей вероятности окажутся под угрозой банкротства. По словам гендиректора ассоциации «Ассонефть» Елены Корзун, нефтяники еще никогда не переживали настолько губительной комбинации несчастий.

Для устранения избытка предложения сырья, который привел к падению нефтяных цен, понадобится время и возобновление экономической активности по всему миру. Сейчас нефтяники многих стран смотрят с надеждой на Китай, где спрос на нефть начал восстанавливаться. По данным китайской таможни, импорт нефти вырос в апреле до 10,42 миллиона баррелей в сутки с 9,68 миллиона баррелей в сутки в марте. Эта информация способствовала росту котировок на эталонные марки нефти в среду, 6 мая. Тем не менее аналитики говорят, что для поддержания мирового спроса на нефть потребуется нечто большее, чем восстановление китайской экономики. Временной лаг между возобновлением производственной активности КНР и потребительского спроса континентальной Европы и Северной Америки может составить более квартала. А значит, ждать возвращения цен на нефть к уровню 40 долларов за баррель раньше конца года не стоит.