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Нефть дорожает на новостях по сокращению добычи 

Прайм 3 часа назад
Нефть дорожает
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть во вторник растут благодаря новостям о дополнительном сокращении добычи сырья рядом стран, в частности Саудовской Аравией, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47% — до 29,78 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,08%, до 24,4 доллара за баррель.
Во вторник оптимизму инвесторов способствуют новости о том, что ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия дополнительно снизят добычу нефти с целью сократить избыток сырья на мировом рынке.
Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне на дополнительный к обязательствам страны по сделке ОПЕК+ 1 миллион баррелей в сутки. ОАЭ в июне сократят добычу дополнительно на 100 тысяч баррелей в день. Кувейт объявил о намерении в июне сократить нефтедобычу дополнительно на 80 тысяч баррелей в сутки.
Аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует Рейтер, считает, что подобные сокращения должны ускорить процесс восстановления баланса на мировых нефтяных рынках.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
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Рынки , Reuters
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