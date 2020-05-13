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Рубль не устоял под натиском нефти 

Вероника Полынина и ещё 10 59 минут назад
Рубль не устоял под натиском нефти
Фото: РИА Новости
Курс рубля к вечеру среды растерял дневной рост и ушел в минус к доллару и евро на фоне снижающейся цены на нефть, передает «Прайм».
В среду днем в ходе торгов рубль демонстрировал рост и достигал 73,09 рубля за доллар и 79,46 рубля за евро.
К вечеру доллар вырос до 74,2 рубля, а евро — до 80,29 рубля.
Колебания российской валюты связаны с котировками нефти. Днем стоимость барреля нефти Brent достигала 30,54 доллара, к вечеру же баррель Brent стоил 29,31 доллара.
Падению нефти и российской национальной валюты способствовали сообщения ОПЕК, которая снова скорректировала вниз прогноз спроса на нефть в текущем году. Также негативный фон создало заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла об отказе воспользоваться инструментом отрицательных процентных ставок для поддержания экономики.
Как сообщал «Рамблер», ранее Европейский банк реконструкции и развития спрогнозировал падение российской экономики по итогам 2020 года на 4,5% ВВП из-за обвала цен на нефть и эпидемии коронавируса.
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Рынки , Джером Пауэлл , ФРС , ОПЕК , Европейский банк реконструкции и развития
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