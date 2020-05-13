Рубль не устоял под натиском нефти 

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Курс рубля к вечеру среды растерял дневной рост и ушел в минус к доллару и евро на фоне снижающейся цены на нефть, передает «Прайм»

В среду днем в ходе торгов рубль демонстрировал рост и достигал 73,09 рубля за доллар и 79,46 рубля за евро.

К вечеру доллар вырос до 74,2 рубля, а евро — до 80,29 рубля.

Колебания российской валюты связаны с котировками нефти. Днем стоимость барреля нефти Brent достигала 30,54 доллара, к вечеру же баррель Brent стоил 29,31 доллара.

Падению нефти и российской национальной валюты способствовали сообщения ОПЕК , которая снова скорректировала вниз прогноз спроса на нефть в текущем году. Также негативный фон создало заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла об отказе воспользоваться инструментом отрицательных процентных ставок для поддержания экономики.