Рубль снизился к доллару и евро

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30.04
16.04
Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
и
ещё 3
2 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
1
Все новости на карте
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля.
Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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