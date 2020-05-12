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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 3 2 часа назад
Рубль снизился к доллару и евро
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля.
Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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