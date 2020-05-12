Курс доллара по отношению к рублю может значительно снизиться в мае, заявили финансовые аналитики изданию «Эксперт Online». По мнению специалистов, удешевление американской валюты способно спровоцировать политика отечественного Минфина и вероятное снижение ставки ЦБ

По данным экспертов, 12 мая на Московской бирже доллар начал торговаться по 73,4 рубля за штуку, евро — по 79,6 рубля. Укрепление российской национальной валюты произошло на фоне повышения цен на нефть, уверяют эксперты: в последнее время баррель нефти марки Brent стоит более 30 долларов.

В ближайший месяц рубль способен улучшить свои позиции, заявил аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов . По его словам, ключевую роль в подорожании нацвалюты сыграет реализация планов Минфина РФ об увеличении ежедневной продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Антонов полагает, что в мае курс доллара опустится ниже отметки 72,50 руб. Благоприятным для рубля фактором также может стать решение ЦБ о снижении ключевой ставки на 1%.