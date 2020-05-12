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Рублю предсказали взлет 

Павел Тиунов 4 часа назад
Курс доллара по отношению к рублю может значительно снизиться в мае, заявили финансовые аналитики изданию «Эксперт Online». По мнению специалистов, удешевление американской валюты способно спровоцировать политика отечественного Минфина и вероятное снижение ставки ЦБ.
Рубль перешёл в контрнаступление
По данным экспертов, 12 мая на Московской бирже доллар начал торговаться по 73,4 рубля за штуку, евро — по 79,6 рубля. Укрепление российской национальной валюты произошло на фоне повышения цен на нефть, уверяют эксперты: в последнее время баррель нефти марки Brent стоит более 30 долларов.
В ближайший месяц рубль способен улучшить свои позиции, заявил аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, ключевую роль в подорожании нацвалюты сыграет реализация планов Минфина РФ об увеличении ежедневной продажи валюты в рамках бюджетного правила.
Антонов полагает, что в мае курс доллара опустится ниже отметки 72,50 руб. Благоприятным для рубля фактором также может стать решение ЦБ о снижении ключевой ставки на 1%.
Эксперт ГК «Финам» Ярослав Кабаков прогнозирует удешевление доллара до уровня ниже 70 рублей. По его мнению, дальнейшее укрепление рубля произойдет, если стоимость нефти на мировом рынке поднимется выше 35 долларов за баррель.
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Рынки , Видео , Владислав Антонов , Ярослав Кабаков , Московская биржа , Минфин , Центральный банк России
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