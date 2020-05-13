Рубль устойчиво растет

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Курс рубля днем в среду продолжает укрепляться на фоне интереса инвесторов к российским долговым бумагам и снижения доллара на форексе, следует из динамики торгов на Московской бирже

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.46 мск среды снижался на 37 копеек — до 73,34 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 79,6 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,13% — до 29,94 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс рубля в среду начал торги с заметного укрепления против доллара и евро, несмотря на снижающуюся цену нефти Brent. Затем нефтяные котировки усилили падение — стоимость "черного золота" опустилась ниже 29 долларов за баррель. На этом фоне отечественная валюта замедлила рост, но смогла удержаться в плюсе.

К текущему моменту рубль прибавляет порядка 0,4% к обеим валютам.

Поддержку рублю оказывает интерес инвесторов к отечественным долговым бумагам, отмечают эксперты.

Так, например, Дмитрий Бабин из "БКС Брокер" указывает, что российский долговой рынок остается в русле устойчивой восходящей динамики — индекс гособлигаций RGBI повышается третью сессию подряд.

Ключевым событием для российского финансового рынка сегодня выступят аукционы по размещению ОФЗ, которые будут проводиться впервые c 29 апреля, указывают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова . Высокий объем размещения ОФЗ с потенциальным участием в нем нерезидентов может сегодня оказать поддержку рублю, добавляют они.

"К середине дня рубль демонстрировал укрепление в парах с долларом и евро, хотя в целом на развивающихся рынках наблюдалась смешанная динамика. Цена на нефть марки Brent к началу второй половины дня снижалась более чем на 2%, однако примерно с 11.00 мск котировки … были близки к возвращению на отметку в 29,5 доллара за баррель. В этот же период демонстрировал снижение и индекс доллара, кратковременно опускавшийся ниже уровня в 100 пунктов", — отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Аналитик не исключает, что рубль использовал данные факторы для локального укрепления после того, как в первый час торгов растерял свое преимущество, заработанное на открытии.

Кроме того, аппетит к риску поддерживала позитивная динамика американских фьючерсов, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Рубль может сегодня вновь укрепиться до 73 рублей за доллар на фоне спроса иностранцев на ОФЗ и возможного роста цен на нефть, считают аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.

"На локальном валютном рынке нет значимых изменений. Как и вчера, ожидаем дневные торги преимущественно в диапазоне 73-74 рубля за доллар", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

Вечером внимание инвесторов сосредоточится на публикации данных по запасам и добыче нефти в США, напоминает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Кроме того, на динамику торгов может повлиять возможное обострение антикитайской риторики и перспективы снятия карантинных ограничений, добавляет он.