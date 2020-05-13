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Курс доллара: рубль устойчиво растет на интересе инвесторов к долговым бумагам 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Рубль устойчиво растет
Фото: РИА Новости
Курс рубля днем в среду продолжает укрепляться на фоне интереса инвесторов к российским долговым бумагам и снижения доллара на форексе, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.46 мск среды снижался на 37 копеек — до 73,34 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 79,6 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,13% — до 29,94 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс рубля в среду начал торги с заметного укрепления против доллара и евро, несмотря на снижающуюся цену нефти Brent. Затем нефтяные котировки усилили падение — стоимость "черного золота" опустилась ниже 29 долларов за баррель. На этом фоне отечественная валюта замедлила рост, но смогла удержаться в плюсе.
К текущему моменту рубль прибавляет порядка 0,4% к обеим валютам.
Поддержку рублю оказывает интерес инвесторов к отечественным долговым бумагам, отмечают эксперты.
Так, например, Дмитрий Бабин из "БКС Брокер" указывает, что российский долговой рынок остается в русле устойчивой восходящей динамики — индекс гособлигаций RGBI повышается третью сессию подряд.
Ключевым событием для российского финансового рынка сегодня выступят аукционы по размещению ОФЗ, которые будут проводиться впервые c 29 апреля, указывают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова. Высокий объем размещения ОФЗ с потенциальным участием в нем нерезидентов может сегодня оказать поддержку рублю, добавляют они.
"К середине дня рубль демонстрировал укрепление в парах с долларом и евро, хотя в целом на развивающихся рынках наблюдалась смешанная динамика. Цена на нефть марки Brent к началу второй половины дня снижалась более чем на 2%, однако примерно с 11.00 мск котировки … были близки к возвращению на отметку в 29,5 доллара за баррель. В этот же период демонстрировал снижение и индекс доллара, кратковременно опускавшийся ниже уровня в 100 пунктов", — отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".
Аналитик не исключает, что рубль использовал данные факторы для локального укрепления после того, как в первый час торгов растерял свое преимущество, заработанное на открытии.
Кроме того, аппетит к риску поддерживала позитивная динамика американских фьючерсов, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Рубль может сегодня вновь укрепиться до 73 рублей за доллар на фоне спроса иностранцев на ОФЗ и возможного роста цен на нефть, считают аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.
"На локальном валютном рынке нет значимых изменений. Как и вчера, ожидаем дневные торги преимущественно в диапазоне 73-74 рубля за доллар", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.
Вечером внимание инвесторов сосредоточится на публикации данных по запасам и добыче нефти в США, напоминает Кравченко из ИК "Велес Капитал".
Наиболее ожидаемым финансовым событием среды станет выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который может дать ответ на давление президента страны Дональда Трампа и рыночных ожиданий в части дальнейшего смягчения политики регулятора, в том числе применения отрицательных ставок, а также сигналы о дальнейших действиях регулятора для поддержки экономики, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".
Кроме того, на динамику торгов может повлиять возможное обострение антикитайской риторики и перспективы снятия карантинных ограничений, добавляет он.
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Комментарии 1
Рынки , Цена на нефть , Джером Пауэлл , Татьяна Евдокимова , Олег Кочетков , Дмитрий Бабин , Юрий Кравченко , Юрий Попов , Дональд Трамп , ФРС , МТС-Банк , БКС Брокер , Банк "Санкт-Петербург" , Нордеа Банк , Московская биржа , Евро , Доллар
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