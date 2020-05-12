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Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива 

РИА Новости 1 час назад
Бензин пойдет в рост: России грозит дефицит топлива
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Оптовые цены на бензин и дизельное топливо стабильно повышаются. Одна из причин — снижение обязательных объемов продажи нефтепродуктов на бирже. Аналитики предупреждают: к июню в стране может возникнуть дефицит, и горючее резко подорожает.

Все на экспорт

Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).
Главная цель послабления — дать компаниям отрасли возможность вывозить больше за границу, поскольку спрос на внутреннем рынке из-за карантина сильно упал. Переизбыток предложения обвалил оптовые цены, в результате нефтяникам пришлось продавать бензин на бирже дешевле себестоимости. По оценкам компании "Аналитика товарных рынков", в середине апреля каждая тонна топлива, реализованная на бирже, приносила производителям более двух тысяч рублей убытка.
Нефтяники попросили правительство пересмотреть правила расчета демпферных платежей. Напомним, демпферный механизм запустили в 2018 году для регулирования экспорта топлива и стабилизации внутренних цен на бензин.
Схема проста: если топливо за границей стоит дороже, чем на внутреннем рынке, государство компенсирует нефтяникам разницу, чтобы те не поднимали цены на заправках в стране до "мирового уровня". Но если наоборот — уже нефтяники обязаны перечислять деньги в бюджет. Поэтому бензин на АЗС и не дешевеет.
Проблема в том, что демпферные платежи рассчитывают на основе условной цены, установленной правительством. В этом году — 53,6 тысячи рублей за тонну, что на треть больше сегодняшних биржевых котировок. Соответственно, завышенными оказываются и сами платежи.
Производители предлагали сделать демпферный механизм более справедливым, привязав его к биржевым ценам. Однако правительство решило, что в кризисные времена важнее спасать бюджет, чем нефтянку.
В итоге вместо корректировки демпферного механизма компании в качестве утешительного приза получили снижение нормативов обязательной продажи нефтепродуктов на бирже. Но реальная польза этого невелика, поскольку экспорт сейчас гораздо убыточнее внутренних продаж.
По информации Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), экспортеры потеряют 12,4 тысячи рублей на каждой тонне бензина АИ-92 и 18,4 тысячи дизельного топлива по сравнению с продажей на российской бирже.

Самим мало

Пожалуй, единственный плюс для отечественных НПЗ в сложившейся ситуации — возможность экспансии на зарубежных рынках за счет ценового преимущества. И это уже происходит, причем на самых неожиданных направлениях.
Так, в апреле российские нефтяники возобновили экспорт бензина на Украину. Две украинские фирмы — "Западная нефтегазовая компания" и "Евростандарт" — приобрели у "Газпром нефти" в общей сложности 515 тысяч тонн АИ-92.
Вероятно, в немалой степени этому поспособствовали эксперименты Минска с закупками дорогой нефти в Норвегии и других странах, от чего белорусские нефтепродукты сразу подорожали. Как бы то ни было, впервые с 2016 года многие украинцы заправляют автомобили российским бензином.
Однако большинству компаний придется просто сокращать производство. В апреле нефтеперерабатывающие заводы традиционно останавливают на ремонт, и сейчас многие уже сообщают о продлении "ремонтной паузы" до лета.
Это не может не сказаться на объемах предложения топлива. По данным ЦДУ ТЭК, в апреле производство бензина сократилось на 20% (с 648 тысяч тонн до 515,8 тысячи), дизеля — на десять процентов (с 1,45 миллиона тонн до 1,3 миллиона).
В то же время на Западе ослабляют карантин, предприятия возвращаются к работе, спрос на топливо повышается. Так что в мае рентабельность экспорта бензина и дизеля должна существенно увеличиться.
Нефтяники этим обязательно воспользуются. Экспорт бензина растет: как сообщило Министерство энергетики, за первую неделю мая за границу продали 101 тысячу тонн бензина (месяцем ранее было 74,4 тысячи).
Карантин ослабляют и в России. Так, в Москве с 12 мая возобновляется работа промышленных предприятий и строек.
Это неизбежно повысит внутренний спрос на топливо, и, по мнению аналитиков, в июне возможен дефицит. Результат — новый скачок цен на бензин.
Отметим, что биржевые котировки стабильно растут с последней недели апреля, когда стало известно о готовящихся решениях правительства по снижению нормативов продажи топлива на бирже. С 24 апреля по 8 мая на СПбМТСБ бензин АИ-92 подорожал с 37 915 до 41 154 рублей за тонну, дизель — с 42 687 до 44 204 рублей.
Только за один день торгов 8 мая АИ-92 прибавил почти три процента, дизель — процент. Как отмечают эксперты, цены на АЗС следуют динамике биржи с отставанием в две-три недели.
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Комментарии 1
Рынки , Статьи , Газпромнефть , ФАС , Минэнерго , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа , КБ "Евростандарт"
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