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Нефть стали сливать в океан 

Вероника Полынина 3 часа назад
Нефть стали сливать в океан
Фото: Reuters
Танкеры начали сливать «ненужную» нефть в моря и океаны, пишет «Московский комсомолец».
В конце апреля маслянистое пятно протяженностью 34 км и шириной почти в 1,5 км было обнаружено в Балтийском море вблизи побережья Польши. Похожие пятна начали появляться у берегов других добывающих стран мира.
На днях в интернете появилось видео, предположительно, сделанное у берегов Венесуэлы. На нем танкер выливает нефть в воду из резервуара.
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Экологи уверены, что подобные действия обернутся масштабной катастрофой. Сначала негативный эффект от загрязнения вод мирового океана ощутят растения и моллюски. Через них пострадает рыба и другая морская живность, входящая в продуктовый ассортимент человека. К тому же, ликвидация нефтяных разливов требует высоких финансовых затрат, и с каждым днем пролитое сырье становится все более неуловимым для ликвидаторов.
По словам профессора РУДН Владимира Тетельмина, сейчас в водах мирового океана находятся не менее 4 тысяч крупных танкеров, полностью заполненные нефтью. Чем дольше они находятся в море, тем выше риск возникновения аварийной ситуации сразу на нескольких крупных транспортных средствах, каждое из которых способно перевозить до 100 тысяч тонн сырья.
Он также опасается, что владельцы танкеров могут сливать в воду нефть тех трейдеров, которые не смогли продать свой товар и просрочили арендные выплаты, а потом заправлять освободившиеся резервуары сырьем новых поставщиков.
Как сообщал «Рамблер», спрос на нефть начал падать в январе 2020 года из-за распространения коронавируса и действий правительств по борьбе с ним. В апреле рынок нефти столкнулся с беспрецедентным избытком, что, в свою очередь, привело к заполнению мировых нефтехранилищ.
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