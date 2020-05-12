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России предрекли победу в газовой битве с США 

Вероника Полынина 27 минут назад
России предрекли победу в газовой битве с США
Фото: depositphotos.com
Россия может одержать победу над Соединенными Штатами в борьбе за европейский рынок газа, пишет газета The New York Times.
По мнению автора статьи, пандемия коронавируса и теплая зима сыграют на руку России.
США в последние годы активно укрепляли позиции на рынке сжиженного природного газа (СПГ) и стали третьим по величине мировым поставщиком этого сырья после Катара и Австралии. США поставляют СПГ на европейский рынок и конкурируют там с российскими поставщиками. Главным преимуществом американского газа является его дешевизна — его получают на сланцевых месторождениях в Техасе вместе с нефтью.
Но на фоне падения спроса на нефть США могут лишиться этого преимущества.
Пандемия убытков: вслед за нефтью Россия теряет газовые доходы
Вице-президент по стратегии в канадском поставщике программного обеспечения для нефтяных и газовых компаний Validere Марк Ле Дейн считает, что эта ситуация на рынке заставит США сократить добычу сопутствующего газа на сланцевых месторождениях.
«Это закончится сокращением американской доли на мировом рынке, особенно на европейском, и одновременно позволит России нарастить поставки», — сказал Ле Дейн.
По его словам, Москва уже имеет развитую газовую инфраструктуру и работает над наращиванием производства СПГ.
Как писал «Рамблер», по итогам 2019 года США стали третьим по объему поставщиком СПГ в Европу, с ноября того же года занимают первое место, а в феврале 2020-го поставили на европейский рынок почти в два раза больше газа, чем занявший второе место Катар.
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