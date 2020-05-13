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Нефть дешевеет на фоне роста запасов сырья в США 

Прайм 1 час назад
Нефть дешевеет
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в среду снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,43% — до 29,55 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,58%, до 25,63 доллара за баррель.
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 7,58 миллиона баррелей, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидающих рост в 5 миллионов баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 4,147 миллиона баррелей.
Цены на нефть также оказываются под давлением опасений по поводу возможности второй волны заражений коронавирусом в странах, которые начинают ослаблять карантин. Во вторник глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупредил, что поспешное снятие мер карантинного контроля грозит новыми вспышками коронавируса и в конечном итоге замедлит восстановление экономики.
"В то время как рынок стал чувствовать себя более комфортно с точки зрения уравнения спроса и предложения, внимание будет по-прежнему сконцентрировано вокруг рисков ослабления ограничений", — сказал агентству Рейтер аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes).
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Комментарии
Рынки , Энтони Фаучи , Минэнерго , Reuters
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