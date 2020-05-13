Американская валюта на открытии торгов Московской биржи упала по отношению к рублю на 0,18%. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, доллар в 10.00 мск стоил 73,57 рубля, евро — 79,57 рубля. Однако уже к 10:07 мск курс доллара находился на отметке в 73,43 рубля (минус 0,38%), а курс евро — на уровне 79,64 рубля (минус 0,37%).

При этом к 10:09 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,83%, а РТС на 1,26%.

«Рамблер» писал, что, по мнению аналитиков, волатильность российской национальной валюты зависит в том числе и от колеблющихся цен на нефть. В частности, рубль реагирует на подорожание/удешевление нефтяных фьючерсов.