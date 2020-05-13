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Курс доллара упал 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Американская валюта на открытии торгов Московской биржи упала по отношению к рублю на 0,18%. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, доллар в 10.00 мск стоил 73,57 рубля, евро — 79,57 рубля. Однако уже к 10:07 мск курс доллара находился на отметке в 73,43 рубля (минус 0,38%), а курс евро — на уровне 79,64 рубля (минус 0,37%).
Курс рубля сильно изменится
При этом к 10:09 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,83%, а РТС на 1,26%.
«Рамблер» писал, что, по мнению аналитиков, волатильность российской национальной валюты зависит в том числе и от колеблющихся цен на нефть. В частности, рубль реагирует на подорожание/удешевление нефтяных фьючерсов.
Рынки , Видео , Московская биржа , Евро , Доллар
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