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Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ решили дополнительно урезать нефтедобычу 

Газета.Ru 2 часа назад
Рано радоваться: «Brent готов надолго зависнуть»
Фото: Газета.Ru
Сразу несколько стран ОПЕК объявили о дополнительном сокращении нефтедобычи с 1 июня. В результате июньские фьючерсы перешли к росту, но эксперты предупреждают: ждать докризисных котировок в ближайшее время не стоит, ведь дисбаланс на рынке все равно остается высоким. «Газета.Ru» выясняла, можно ли вновь ждать отрицательных цен на нефть в конце месяца.
Несколько стран-участниц ОПЕК заявили, что с 1 июня сократят нефтедобычу в дополнение к предыдущим договоренностям, сообщил Reuters. В середине апреля страны картеля, Россия и еще несколько нефтедобывающих государств договорились сократить объем добычи суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение заключили на два года вперед, начиная с 1 мая. По мере восстановления спроса планируется корректировать уровень добычи.
Первой о намерении убрать с рынка дополнительно 1 млн баррелей 11 мая сообщила Саудовская Аравия. За ней последовали ОАЭ (100 тыс. баррелей) и Кувейт (80 тыс. баррелей). Рынок положительно воспринял эту новость:
Снижение нефтедобычи в России в первую неделю мая составило 16,4% с конца апреля — с 1,57 до 1,28 млн баррелей в день (примерно до 9,4 баррелей с учетом газового конденсата).
Добычу сокращают и американцы, хотя и не является частью сделки ОПЕК+. Еще в начале апреля в минэнерго США заявили, что нефтедобывающие компании страны будут снижать производство нефти вслед за падением цен на рынке — в сложившейся ситуации местным сланцевикам просто нерентабельно выкачивать ее в прежних объемах. Сейчас по данным консалтинговой компании Rystad Energy
число горизонтальных буровых установок в США сокращается быстрее, чем когда-либо в истории.
В сравнении с пиковым показателем в марте этого года их стало на 57% меньше — около 270 единиц, хотя было 624. При этом в Rystad Energy считают, что их число будет падать и дальше.

Рано радоваться

Аналитики, опрошенные «Газетой.Ru» сдержано реагируют на новости о сокращении нефтедобычи. По их мнению,
предложение на нефтяном рынке все еще сильно превышает спрос, а сигналов, которые говорили бы о наступлении переломного момента все еще нет.
Так, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова напомнила, что перепроизводство нефти оценивается примерно в 18 млн баррелей в сутки, и совместными усилиями урезать его получится максимум до 11-12 млн И то, это возможно только в том случае, если все страны-участницы сделки ОПЕК+ будут соблюдать договоренности в полной мере.
Более того, мировая экономика еще не скоро вернется к «доковидному» образу и уровню жизни. «Китай, начиная публиковать апрельскую статистику, отлично иллюстрирует происходящее в экономике с низким спросом и падением производства, — констатирует Бодрова. — Здесь пока не нужны энергоносители в том объеме, в котором ему все хотят их продать. И так во всех ключевых экономиках».
Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк тоже пока не видит предпосылок к достижению баланса на нефтяном рынке. Эксперт напоминает, что даже если США, Канада, Бразилия и Норвегия в ближайшее время суммарно снизят добычу на 3,6 млн баррелей в сутки, а в рамках ОПЕК+ к концу года с рынка уберут еще 7,7-9,7 млн «бочек»,
в сравнении с падением спроса, который оценивается Международным энергетическим агентством (IEA) в 26 миллионов баррелей в сутки, это все равно не такие существенные цифры.
На этом фоне финансовые проблемы многих нефтяных компаний продолжают усугубляться. Так, крупнейшая нефтяная компания Калифорнии California Resources предупредила, что находится на грани банкротства — ранее с аналогичными заявлениями выступили Chesapeake Energy и Whiting Petroleum. А чистая прибыль саудовской Saudi Aramco в первом квартале упала на четверть.
Остается проблема с нефтяными хранилищами — уже добытую нефть практически негде держать. Недавно Goldman Sachs прогнозировало, что к концу мая все существующие в мире резервуары, включая танкеры, окажутся переполнены. Места для нефти уже не осталось в Южной Корее, Сингапуре и Индии. Аналогичная ситуация наблюдается и в США.
Но очередного ухода цен в отрицательную зону, как было в конце апреля, аналитики не ждут. 21 апреля фьючерсный контракт на поставку американской нефти WTI в мае упал до минус $38 впервые в истории. Спекулянтам, которые покупали его, чтобы заработать, а не чтобы получить реальную нефть, было просто некому их продать, и они готовы были доплатить просто за то, чтобы им не привезли реальное сырье.
«Все драйверы, толкавшие котировки в минус, уже учтены и отыграны. Да, есть место эмоциям, и тут застраховать риски не получится. Но в общем и целом баррель Brent готов зависнуть в пределах $20-40 надолго», — уверена Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари».
Та же картина и с WTI. «Не ожидаем ситуации падения цены текущего фьючерса на WTI ниже нуля, — пояснил Евгений Миронюк из „Фридом Финанс“. — Фонды, инвестирующие в этот сорт нефти, заранее реинвестируют средства во фьючерсы с дальними сроками поставки».
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Рынки , Статьи , Анна Бодрова , Международное энергетическое агентство , Chesapeake Energy , ОПЕК , Минэнерго , Газета.Ru , Reuters
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