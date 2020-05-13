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ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть 

News.ru и ещё 16 46 минут назад
ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть
Фото: globallookpress.com
Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) ухудшила прогноз мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса. По итогам 2020 года падение спроса может произойти на 9,07 млн баррелей в сутки, что на 2,23 млн баррелей больше, чем прогнозировалось ранее. Спрос на чёрное золото в среднем за год ожидается на уровне 91,1 млн баррелей в сутки.
Спрос на нефть в развитых странах упадёт на 5,2 млн баррелей в сутки (прогноз ухудшен на 1,2 млн баррелей); в странах, не входящих в ОЭСР, снижение спроса составит 3,9 млн баррелей в сутки (прогноз ухудшен на 1 млн баррелей), — сообщает ТАСС, ссылаясь на майский отчёт ОПЕК.
По оценкам организации, наиболее сильное падение спроса будет зафиксировано во II квартале 2020 года. Его может смягчить только ослабление мер по борьбе с распространением коронавируса и экономический рост в ответ на дополнительные меры поддержки отрасли.
Негативное влияние пандемии скажется и на предложении нефти. В частности, добыча стран, не входящих в ОПЕК, в этом году упадёт на 3,5 млн баррелей — до 61,5 млн баррелей в сутки. Небольшой рост прогнозируется лишь в Норвегии, Бразилии, Гайане и Австралии. Изменение добычи в странах ОПЕК организация не приводит.
Как писал NEWS.ru, Саудовская Аравия сообщила о сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки сверх соглашения ОПЕК+. Таким образом, добыча в королевстве в июне после целевых и добровольных сокращений составит 7,492 миллиона баррелей в день.
Нефтяные котировки обрушились в начале марта после того, как Россия отказалась продлить соглашение о сокращении добычи. В ответ саудовцы увеличили объёмы добычи и начали продавать нефть с огромными скидками. Рынок пережил рекордное падение и начал восстанавливаться лишь с 1 мая, когда заработал новый договор ОПЕК+.
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Комментарии
Рынки , Компании , Экономика , ОЭСР , ОПЕК , ИТАР-ТАСС
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