Рубль укрепляется

Все новости на карте

Курс рубля днем в четверг показывает небольшой рост на фоне цены нефти марки Brent, закрепившейся выше 30 долларов за баррель, следует из динамики торгов на Московской бирже

Однако его дальнейшее укрепление ограничено внешними негативными факторами, считают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.34 мск четверга снижался на 10 копеек, до 73,84 рубля, курс евро — на 18 копейки, до 79,74 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 4,04% — до 30,37 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОГРАНИЧЕН В СВОЕМ РОСТЕ

Курс рубля в четверг начал торги со слабого укрепления против доллара и евро на поддержке растущих нефтяных котировок марки Brent. К текущему моменту рубль прибавляет порядка 0,1% к доллару и 0,2% к евро на фоне снижения европейской валюты на рынке форекс.

Курс евро снижается на 0,21% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0796 доллара за евро.

В четверг днем большинство валют на развивающихся рынках демонстрировало слабое снижение к доллару, указывает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Рубль находится в числе исключений и наряду с турецкой лирой торгуется в небольшом плюсе, добавляет аналитик.

"Ситуация на мировых рынках, в частности на рублевом, продолжает оставаться неопределенной. Наблюдается обострение отношений США и Китая, что вместе с ударом от пандемии, не позволяет рынкам восстанавливаться далее", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

Общие настроения на глобальных рынках остаются противоречивыми: инвесторы приветствуют постепенное ослабление ограничительных мер, но боятся второй волны пандемии, также отмечает Кравченко.

"Однако рублю в четверг помогали нефтяные котировки: стоимость нефти марки Brent прибавляла около 4% и вновь вернулась на уровень выше 30 долларов за баррель. Этому, в том числе, способствовал отчет Международного энергетического агентства (МЭА), в котором оно изменило прогноз по снижению мирового спроса на нефть в лучшую сторону и указало на ожидания более быстрого сокращения добычи нефти в США", — говорит эксперт.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня торги будут сосредоточены в диапазоне 73-74 рубля за доллар, полагает Кочетков из МТС Банка.

Чуть позже ожидается публикация недельных данных по заявкам на пособие по безработице в США, однако для рубля более важным останется ситуация на нефтяном рынке, в частности, удастся ли цене Brent остаться выше 30 долларов за баррель, считает Кравченко из ИК "Велес Капитал".