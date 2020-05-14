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Потерянный миллиард. Мосбиржа отказалась компенсировать инвесторам убытки от обвала цен в апреле 

BFM.RU и ещё 4 2 часа назад
Потерянный миллиард: Мосбиржа отвернулась от инвесторов
Фото: РИА Новости
Московская биржа отказалась компенсировать убытки, возникшие из-за обвала цен в апреле, сообщает газета «Ведомости». Российским инвесторам он обошелся почти в миллиард рублей. Как пишет издание, Национальная ассоциация участников фондового рынка попросила Мосбиржу принять участие в реструктуризации многомиллионных убытков клиентов.
Цена майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) 20 апреля, за день до исполнения, упала ниже нуля и к закрытию торгов превышала минус 37 долларов за баррель. Мосбиржа, где также торгуются эти контракты, оказалась не готова к такому повороту и вечером перестала принимать заявки ниже 8 долларов — границы ценового коридора, который, согласно ее регламенту, можно двигать на срочном рынке только в основную сессию, до 18:45 по московскому времени.
Обращения участников фондового рынка к Мосбирже стоило ожидать, считает обозреватель Business FM Надежда Грошева.
Надежда Грошева, обозреватель Business FM
«Те, кто потеряли свои деньги, когда цена нефтяного фьючерса ушла к отрицательным значениям, больше всего возмущены тем, что у них не было технической возможности закрыть свои сделки. Те, кто ставили на рост нефти, не смогли продать свои контракты по цене ниже 8 долларов 84 цента, то есть дальше заявки просто не выставлялись. А потом ночью произошел пересчет по этим сделкам по цене почти минус 40 долларов за баррель, и в итоге они оказались должны брокерам в разы больше денег, которые были на счетах. Очень распространенная ситуация, когда у человека была одна сумма, а в итоге он должен в пять раз больше того, что у него было. Например, на счете было 200 тысяч рублей, а должен брокеру он теперь миллион. Для многих это огромная проблема, чтобы выплатить эти долги, придется продавать свое имущество. И, конечно, нигде в договоре не говорится о том, что в случае падения убытки могут кратно превышать сумму, которая лежит на депозите».
Московская биржа заявила, что не планирует перерасчет цены исполнения контракта, сославшись на то, что CME Group (биржевой оператор, которому принадлежит NYMEX) признала цену обоснованной. Тем не менее она согласилась в дальнейшем двигать ценовой коридор на срочном рынке в вечернюю сессию и ввести механизм торгов по отрицательным ценам в ближайшие месяцы. Брокеры же, опасаясь, что за время его разработки нефтяные фьючерсы успеют снова уйти в минус, временно ограничили клиентам торговлю контрактами на WTI, а некоторые — и на Brent.
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Московская биржа , Ведомости , Business FM
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