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США заподозрили Европу в покупке венесуэльской нефти 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 24 минуты назад
США заподозрили Европу в покупке венесуэльской нефти
Фото: Reuters
Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит разбирательство по поводу предполагаемого участия нескольких нефтяных компаний Мексики, Швейцарии и Мальты в торговле венесуэльскими углеводородами, сообщило Reuters.
Сведения собираются в рамках расследования предполагаемого нарушения американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы, передает ТАСС.
По словам неназванных источников, разбирательство проводится в отношении мексиканских компаний Libre Abordo, Schlager Business и Grupo Jomadi Logistics & Cargo, швейцарской Swissoil Trading SA и зарегистрированной на Мальте Elemento Ltd.
При этом источники утверждают, что в ФБР готовы свернуть разбирательство, если эти компании прекратят торговые отношения с Венесуэлой.
Напомним, в январе 2019 года США ужесточили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, в результате в Мексиканском заливе застряла «армада» венесуэльских танкеров. После этого Венесуэла решила перенаправить экспорт нефти из США в Европу и Азию.
В апреле того же года США ввели санкции против нефтетанкеров Венесуэлы.
В Вашингтоне также пригрозили продолжающим вести бизнес с Венесуэлой странам.
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Комментарии
Рынки , Компании , Экономика , ФБР , ИТАР-ТАСС , Reuters
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