Биржи АТР снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются, инвесторы с пессимизмом оценивают перспективы восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,47% — до 2884,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,18% до 1819,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,11%, до 23912,89 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,09% — до 20051,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,17%, до 1917,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,79%, до 5379 пунктов.

Пессимизму на рынках способствовали комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла . В среду он заявил, что кризис вокруг коронавируса вызывает опасения в долгосрочной перспективе, а более продолжительный спад может нанести заметный ущерб производственному потенциалу экономики и другим сферам.

Аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, отметил, что рынки нестабильны после комментариев Федрезерва США. Аналитик также предупредил, что вторая волна заражений COVID-19 может наступить в случае слишком быстрого снятия карантинных мер в мире.