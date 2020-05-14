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Западные СМИ: Рубль левитирует подобно тибетскому монаху 

Артём Кульша 10 минут назад
Курс рубля парит в воздухе подобно тибетскому монаху, хотя привязан к цене на нефть. Об этом сообщает немецкое издание bne IntelliNews.
Нефть, как сообщал «Рамблер», резко подешевела в марте после того, как Саудовская Аравия нарастила производство в ответ на отказ России сократить добычу ради сохранения цен на уровне 50 долларов за баррель на фоне снижения спроса.
В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+ и некоторые другие государства договорились сократить добычу с целью восстановления баланса на нефтяном рынке, но цены не выросли.
В настоящее время нефть стоит примерно на 50% дешевле, чем стоила в начале года. При этом рубль по сравнению с началом 2020-го стоит на 19% меньше.
«Рублю каким-то образом удается парить в воздухе подобно какому-нибудь тибетскому монаху, хотя почва нефтяных цен ушла у него из-под ног», — пишет автор bne IntelliNews.
Он высказал мнение, что Россия переживет наступивший кризис с меньшими потерями, чем другие развивающиеся, а одной из причин этого назвал то, что в 2014 году Центральный банк России отказался от механизма, который обязывал его предотвращать быструю девальвацию рубля, от рублевого валютного коридора, то есть пустил рубль в свободное плавание.
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Рынки , Видео , Статьи , Экономика , Центральный банк России
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