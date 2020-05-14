Курс рубля парит в воздухе подобно тибетскому монаху, хотя привязан к цене на нефть. Об этом сообщает немецкое издание bne IntelliNews.

Нефть, как сообщал «Рамблер», резко подешевела в марте после того, как Саудовская Аравия нарастила производство в ответ на отказ России сократить добычу ради сохранения цен на уровне 50 долларов за баррель на фоне снижения спроса.

В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+ и некоторые другие государства договорились сократить добычу с целью восстановления баланса на нефтяном рынке, но цены не выросли.

В настоящее время нефть стоит примерно на 50% дешевле, чем стоила в начале года. При этом рубль по сравнению с началом 2020-го стоит на 19% меньше.

«Рублю каким-то образом удается парить в воздухе подобно какому-нибудь тибетскому монаху, хотя почва нефтяных цен ушла у него из-под ног», — пишет автор bne IntelliNews.