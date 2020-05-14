Stratfor (США): диверсифицируя импорт нефти, Белоруссия ограничивает влияние России 

В течение последних нескольких месяцев Россия превратила в оружие поставки своей нефти с дисконтом и использовала их для того, чтобы заставить Белоруссию согласиться с тем уровнем экономической и политической интеграции, которая, по сути, будет гарантировать ее лояльность. Однако эта стратегия лишь усилила стремление Минска к диверсификации импорта нефти. Вместе с тем Белоруссия продолжает находиться в зависимости из-за тесных торговых связей с Россией, а экспорт природного газа обеспечивает Москве сохранение еще одного средства давления, которое она сможет применить в отношении своего меньшего по размеру соседа в ходе будущих переговоров.

Несмотря на недавнее возобновление поставок российской нефти, Белоруссия продолжает стремиться к диверсификации импорта сырой нефти, и это позволит ей добиться более выгодных для себя условий при заключении договора о возможной интеграции с Москвой. 1 января Россия начала сокращать поставки сырой нефти в Белоруссию, поскольку обе стороны не смогли достичь соглашения о цене. Когда поставки нефти по трубопроводу «Дружба» полностью пересохли, Белоруссия обратилась к альтернативным источникам, включая Норвегию и Азербайджан, для того, чтобы частично заместить приостановленные Москвой поставки. Закупки из альтернативных источников позволили Белоруссии обеспечить работу своих нефтеперерабатывающих заводов в первом квартале 2020 года, однако они вынуждены были работать лишь на половину своей мощности.

Танкеры доставили свыше 2 миллионов баррелей нефти из Норвегии в литовский порт Клайпеда, а оттуда нефть была направлена по железной дороге на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.

4 миллиона баррелей нефти из Азербайджана и из других источников, которые использует государственный азербайджанский гигант SOCAR, сначала были доставлены в украинский город Одессу, а затем по трубопроводу перекачены в Белоруссию.

Небольшое количество российских производителей с тесными связями с Белоруссий также продолжают поставлять ограниченное количество нефти без российской экспортной премии.

В мае Белоруссия получила первую партию нефти из Саудовской Аравии также через литовский порт Клайпеда.

Решительный настрой на диверсификацию

В апреле Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию после того, как обе стороны достигли новой договоренности по ценам, но Минск тем не менее продолжает диверсифицировать свои связи в области нефти. В соответствии с заключенной ценовой сделкой, Россия согласилась отказаться от премии на поставки сырой нефти и предоставила Минску самый большой за всю историю дисконт, — итоговая цена оказалась 4 доллара за баррель. Кроме того, Москва предложила компенсировать Белоруссии потерю доходов из-за изменения величины российской экспортной пошлины.

Несмотря на попытки подсластить пилюлю, Белоруссия решительным образом настроена на выполнение плана Александра Лукашенко , в соответствии с которым Минск должен получать не менее 60% нефти из других стран, а не из России. Для этого Минск планирует импортировать лишь 8 миллионов баррелей российской сырой нефти, тогда как в апреле объем закупок составил 11 миллионов баррелей. Лукашенко также дал недавно указание правительству построить соответствующую инфраструктуру хранения для стратегических запасов нефти, которая поможет стране справиться с будущими перебоями в поставках российской нефти.

Однако дальнейшее сокращение зависимости Белоруссии от поставок российской нефти потребует значительного развития инфраструктуры. Так, например, в рамках своей более широкой стратегии диверсификации Минск неоднократно обсуждал планы по поводу импорта нефти по идущему из Польши трубопроводу. Однако в настоящее время по соединяющим Белоруссию и Польшу трубопроводам российская нефть транспортируется в обратном направлении — в Европу, поэтому временное изменение направления перекачки вынудит Польшу провести соответствующие технические работы. Белоруссия уже готова к такому варианту и установила тарифы на поставку нефти по этому маршруту, а Польша, по имеющимся данным, начала собирать заявки на проведение требуемой модернизации, однако этим двум странам еще только предстоит заключить официальное соглашение по поводу этого проекта.

Продолжающийся поиск Белоруссией новых энергетических партнеров позволит ей добиться более выгодных условий при заключении в будущем соглашения об интеграции с Россией.

Соединенные Штаты заявили о своей поддержке стратегии Белоруссии, направленной на диверсификацию закупок сырой нефти, полагая, что в результате сократится связанное с поставками нефти российское влияние в Европе. Однако обещания Вашингтона оказать финансовую поддержку строительству региональных трубопроводов из Литвы и из Польши, а также начать осуществлять прямые поставки американской нефти пока еще не материализовались.

Ослабление российского давления

Диверсификация поставок нефти позволила Минску воздержаться от принятия российских условий о более широком плане интеграции. Россия хотела использовать в своих целях переговоры по ценам на нефть и рассчитывала поставить в зависимость предоставление критически важных дисконтов от интеграционного соглашения, которое включает в себя образование нескольких наднациональных органов для надзора за монетарной политикой, энергетическими рынками и таможенными службами. Что касается Белоруссии, то предлагаемый Москвой уровень интеграции означает для нее слишком значительный отказ от суверенитета. Наглядно продемонстрировав свою способность получать нефть из других источников, Минск, по сути дела, устранил этот рычаг воздействия и получил дополнительное пространство для маневра в ходе будущих переговоров об интеграции.

Несмотря на противодействие усилиям России, направленным на оказание давление с помощью поставок нефти, Белоруссия продолжает быть уязвимой в экономическом отношении из-за поставок российского природного газа и других товаров. На Россию и сегодня приходится почти половина общего объема торговли Белоруссии, включая 40% экспорта и 50% импорта. В отличие от этого, на Белоруссию приходится всего 6% российского торгового оборота. Подобный диспаритет делает Белоруссию уязвимой от колебаний российской экономики и осложняет для нее достижение экономического роста. Слишком большая зависимость от Россия является важной причиной того, что Белоруссия не только остается открытой для экономических связей с Россией, но, на самом деле, хочет их углубить — но так, чтобы это не мешало другим ее торговым отношениям.