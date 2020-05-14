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США спровоцировали рост цен на нефть 

Павел Тиунов 1 час назад
Стоимость нефти марки Brent и WTI выросла на фоне снижения американских коммерческих запасов «черного золота», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. По мнению экспертов, произошедшее свидетельствует о том, что пик кризиса миновал.
По данным аналитиков, на момент 14 мая было зафиксировано снижение запасов нефти в США на 0,7 миллиона баррелей, что привело к росту стоимости энергоресурсов на мировом рынке на 1% в течение дня. При этом, по мнению экспертов, это только начало подъема цен.
В компании Capital Economics отметили, что тенденция с большой степенью вероятности вызвана прохождением самого сложного периода «нефтяного кризиса». Аналитики пришли к выводу, что спрос и предложение нефти достигли баланса, поэтому хранилища начали освобождаться.
Эксперты опасаются, что положительные сдвиги могут нивелироваться второй волной коронавирусной инфекции, которая притормозит снятие ограничительных мер, подстегнувшее повышение спроса на нефть. В этом случае, по мнению специалистов, возможно возвращение к пиковой точке кризиса.
Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно о том, что танкеры Саудовской Аравии испытывают серьезные проблемы с разгрузкой нефти в США. Сложная ситуация возникла из-за нехватки судов вместимостью около 600 тысяч тонн, которые используются для хранения нефти на фоне нехватки хранилищ для сырья.
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Рынки , Видео , Экономика , Lenta.ru , Reuters
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