Стоимость нефти марки Brent и WTI выросла на фоне снижения американских коммерческих запасов «черного золота», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. По мнению экспертов, произошедшее свидетельствует о том, что пик кризиса миновал.

По данным аналитиков, на момент 14 мая было зафиксировано снижение запасов нефти в США на 0,7 миллиона баррелей, что привело к росту стоимости энергоресурсов на мировом рынке на 1% в течение дня. При этом, по мнению экспертов, это только начало подъема цен.

В компании Capital Economics отметили, что тенденция с большой степенью вероятности вызвана прохождением самого сложного периода «нефтяного кризиса». Аналитики пришли к выводу, что спрос и предложение нефти достигли баланса, поэтому хранилища начали освобождаться.

Эксперты опасаются, что положительные сдвиги могут нивелироваться второй волной коронавирусной инфекции, которая притормозит снятие ограничительных мер, подстегнувшее повышение спроса на нефть. В этом случае, по мнению специалистов, возможно возвращение к пиковой точке кризиса.

Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно о том, что танкеры Саудовской Аравии испытывают серьезные проблемы с разгрузкой нефти в США. Сложная ситуация возникла из-за нехватки судов вместимостью около 600 тысяч тонн, которые используются для хранения нефти на фоне нехватки хранилищ для сырья.