Нефть уходит с порога катастрофы

Прогноз ОПЕК показывает, что ситуация с потреблением нефти в мире лучше, чем это казалось, полагает руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Ситуация по нефти относительно стабильна

Майский прогноз ОПЕК демонстрирует, что среднее падение спроса на нефть в мире за 2020 год составит 9,07 млн баррелей, что на 2,23 млн выше прошлого прогноза данной международной организации.

В 2020 году дневное потребление нефти превысило отметку в 100 млн баррелей в сутки, а в этом году впервые с кризиса 2008-2009 годов спрос на сырье снизился. Причиной этого стали карантинные ограничения в Китае, США и в экономиках всех ведущих государств мира, включая Россию.

Благодаря этому цены на нефть остаются на границе рентабельности, но после заключения соглашения ОПЕК+ больше не демонстрируют тенденций к паническому падению до критических величин.

«Пока еще рано говорить о том, насколько сильно упадет спрос на нефть по итогам 2020 года. Другое дело, что многие аналитические структуры, включая ОПЕК и экспертов данного картеля, делают свои прогнозы, но скорее это ориентир, целеуказание для стран этой организации, а не точная оценка. Просто лучше иметь, чем не иметь прогнозы по развитию дел на нефтяном рынке», — констатирует Перов.

Конечный спрос в 2020 году будет зависеть от того, как продолжит развиваться ситуация с коронавирусом, поскольку пока ничего не ясно. Страны начинают снижать свои ограничения, но это вызвано проблемами экономики.

Например, ученые говорят о том, что пока ни одна страна мира не может рассчитывать на выработку коллективного иммунитета, поэтому миру осенью будет угрожать вторая волна пандемии.

«В вопросе нефти важны не абсолютные цифры, а относительные. Интересна тенденция, что ОПЕК повысил прогноз. Это говорит, что в картеле сегодня преобладают позитивные ожидания», — заключает эксперт.

Впрочем, это мало коррелирует с последними событиями на мировом нефтяном рынке, когда ряд стран картеля, включая Саудовскую Аравию, в одностороннем порядке снизили объемы своей добычи.

«Вряд ли ОПЕК здесь попадет в яблочко, но при рассмотрении этого важна тенденция. Я бы тоже не стал бы занимать пессимистичную позицию, поскольку еще месяц назад на рынке господствовали апокалептические ожидания. Разговор шел о снижении потребление на 20 млн баррелей в сутки и о том, что мир к моменту выхода из-под пандемии коронавируса накопит огромные запасы нефти, которые будет негде складировать. Соответственно, какое-то время планета должна была жить тем, что потреблять данные резервы», — резюмирует Перов.

Он отмечает, что обо всем этом можно долго говорить, но пока худшие прогнозы не оправдываются, пусть сама ситуация на рынке не носит радужного характера. При таком раскладе мир не скоро подойдет к значениям, которые были в мировой экономике в январе-феврале 2020 года.

«Десятипроцентное снижение в условиях того кризиса, с которым сегодня столкнулся мир — это более-менее оптимистичный результат. Что же касается конкретных прогнозов, то это сложно делать. Сейчас говорят, что будет вторая и даже третья волна распространения коронавируса», — констатирует специалист.

По мнению эксперта, на сегодняшний день нельзя прогнозировать развитие ситуации, а можно только как ОПЕК делать оценочные прогнозы по современному состоянию дел на мировом рынке.

«Здесь есть смысла давать ориентир о том, ухудшились или не ухудшились ожидания экспертного сообщества по развитию ситуации на рынке нефти», — заключает Перов.

Многое зависит от переговоров России и Саудовской Аравии

После того, как случился коронавирус, а экономики развитых государств были парализованы, больших разговоров про нефтяные котировки даже не идет. То, что они держатся в районе 30 долларов за баррель — это позитивный результат, поскольку такие цены позволяют выдерживать долгосрочное планирование.

Главным вопросом является соотношение спроса и предложения — сможет ли оно выправиться после тех ограничений, которые были подписаны в рамках ОПЕК+, или коронавирус продолжит дестабилизировать ситуацию.

«В соглашении ОПЕК+ прописаны жесткие ограничения, из-за чего оно нам очень тяжело далось. По этой причине дальнейшего углубления договоренностей по снижению добычи я не ожидаю. Просто наша страна вряд ли физически это сможет сделать — достаточно вспомнить то сопротивление и ту негативную реакцию, с которой нефтяники встретили заключение данного соглашения», — говорит Перов.

Эксперт также обратил внимание на сегодняшние переговоры главы Минэнерго РФ Александра Новака с саудовским коллегой по ситуации на нефтяном рынке и выразил на этот счет опасения.

«Я не уверен до конца, но опасаюсь, что саудиты могут нам опять предъявлять претензии, что Россия недостаточно сильно сокращает добычу нефти. Мы уже проходили через эту историю и прекрасно помним, чем она завершилась, хотя здесь, конечно, нужно знать предмет переговоров. А так надо отметить, что Саудовская Аравия пошла на добровольное и дополнительное сокращение добычи нефти», — констатирует Перов.

Саудиты не стали реализовывать свои угрозы по увеличению добычи и пошли в сторону ее сокращения, но Эр-Рияд в этих вопросах чрезвычайно переменчив.