Фондовые биржи АТР закрылись снижением

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов четверга закрылись падением вслед за снижением на биржах США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1%, до 2870,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 1805,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 1,5%, до 23829,74 пункта. Южнокорейский KOSPI — на 0,8%, до 1924,96 пункта, японский Nikkei 225 — сократился на 1,7%, до 19914,78 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,72%, до 5328,7 пункта.

Инвесторы обратили внимание на снижение индексов на Уолл-стрит, вызванное заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла . По его словам, кризис вокруг коронавируса вызывает опасения в долгосрочной перспективе, а более продолжительный спад может нанести заметный ущерб производственному потенциалу экономики и другим сферам. Так, по итогам торгов среды биржи США закрылись снижением на1,5-2,17% по основным индексам.

Трейдеры также оценивают заявления правительства Китая, который является крупнейшей экономикой в Азии. Власти КНР, согласно агентству Рейтер, обещают предпринять новые меры по стабилизации после пандемии, так как коронавирус продолжает оказывать давление на экономику страны.