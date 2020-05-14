Все новости на карте

Лукашенко связал необходимость снизить цену на газ с 75-летием Победы. По словам белорусского президента, Россия продаёт топливо Германии дешевле, чем соседней республике.

«Вчера я получил информацию, что Россия продаёт газ в Европе в это непростое время за 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси. Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия Победы, что Германии продают природный газ до 70 долларов», — цитирует Александра Лукашенко агентство БелТА.