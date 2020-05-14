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Лукашенко связал необходимость снизить цену на газ с 75-летием Победы 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
Лукашенко связал необходимость снизить цену на газ с 75-летием Победы. По словам белорусского президента, Россия продаёт топливо Германии дешевле, чем соседней республике.
«Вчера я получил информацию, что Россия продаёт газ в Европе в это непростое время за 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси. Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия Победы, что Германии продают природный газ до 70 долларов», — цитирует Александра Лукашенко агентство БелТА.
Ранее президент соседней страны уже поднимал вопрос о дороговизне российского газа. В декабре прошлого года Владимир Путин на большой пресс-конференции на это ответил, что внутрироссийские цены на топливо возможны в случае завершения углублённой интеграции.
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Рынки , Видео , Компании , Экономика , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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