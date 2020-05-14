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Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть 

Lenta.ru 2 часа назад
Назван тайный победитель от отрицательных цен на нефть
Фото: ТАСС
В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть. Им стала британская трейдинговая компания BB Energy, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
20 апреля 2020 года американская нефть WTI поставила абсолютный антирекорд стоимости, опустившись до минус 40 долларов за баррель. Такой крах цены наблюдался в последний день торгов майским фьючерсом на сырье и был спровоцирован совокупностью таких факторов, как избыток предложения на рынке на фоне снижения спроса из-за коронавируса, ценовая война и острый дефицит мест для хранения нефти в мире. Если бы трейдеру 20 апреля не удалось избавиться от контракта, то ему грозила физическая поставка нефти, которую нужно где-то разместить. Из-за этого трейдеры всеми силами пытались распродать контракты и увели цены в минус.
Однако небольшая компания BB Energy оказалась среди тех немногих, у кого было свободное место для хранения нефти, следует из секретных документов, на которые сослался собеседник Bloomberg. В результате фирма на фоне исторического обвала цен закупила около 250 тысяч баррелей WTI, стоимость контракта не раскрывается.
BB Energy не единственный победитель от краха цен на нефть ниже нуля. Ранее Business Insider называл среди них таких крупных сырьевых трейдеров, как Glencore и Mercuria. Компании, которые также специализируются на хранении нефти, как правило, заранее распознают динамику рынка и имели возможность зарезервировать места под покупку и хранение дешевой нефти. Другой фирмой, у которой оказались свободные мощности для хранения, была BlueKnight Energy Partners.
Однако у многих трейдеров возникла обратная ситуация, и они после падения цены на нефть не только потеряли инвестиции, но и оказались должны брокерам. Например, такая ситуация произошла с 800 трейдерами, торгующими на Московской бирже. Торговая площадка технически не приспособлена к торговле с отрицательными ценами.
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Рынки , Компании , Московская биржа , Bloomberg
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