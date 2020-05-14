Трейдер сумел заработать на обвале цен на нефть

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Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть. Когда стоимость снизилась до отрицательного значения в минус $37,63, трейдер скупил контракты на нефть объемом 250 тысяч баррелей.

Вовремя проведенная покупка сделала BB Energy одним из явных победителей обвала на нефтяном рынке, — пишет Bloomberg.

По оценкам экспертов, BB Energy могла заработать примерно $9,4 млн и получить сверху 250 тысяч баррелей.

Аналогичную сделку удалось провести известному инвестору Карлу Айкану

Мы получили изрядную сумму, — отметил он.

Как сообщал NEWS.ru, 20 апреля 2020 года цена на российскую нефть достигла отметки в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.