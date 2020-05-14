Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.30
82.00
80.40
Прогноз
18.05 – 25.05
$
74.00
80.00
Индексы и котировки Brent
31.09
–0.19 Золото
1730.00
+0.00 РТС
1102.98
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
14.05
1.0800
–0.0072
29.04
1.0873
11.05
03.05
19.04

Британский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть 

News.ru 2 часа назад
Трейдер сумел заработать на обвале цен на нефть
Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть. Когда стоимость снизилась до отрицательного значения в минус $37,63, трейдер скупил контракты на нефть объемом 250 тысяч баррелей.
Вовремя проведенная покупка сделала BB Energy одним из явных победителей обвала на нефтяном рынке, — пишет Bloomberg.
По оценкам экспертов, BB Energy могла заработать примерно $9,4 млн и получить сверху 250 тысяч баррелей.
Аналогичную сделку удалось провести известному инвестору Карлу Айкану.
Мы получили изрядную сумму, — отметил он.
Как сообщал NEWS.ru, 20 апреля 2020 года цена на российскую нефть достигла отметки в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.
Видео дня. Подано 2 млн заявлений на помощь от государства
News.ru: последние новости
Британский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть Британский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть ФРС США не планирует вводить отрицательную ставку ФРС США не планирует вводить отрицательную ставку Киргизия просит РФ снизить цены на природный газ Киргизия просит РФ снизить цены на природный газ
Рынки , Карл Айкан , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Rambler Group запустила сервис отключения рекламы
Rambler Group запустила сервис отключения рекламы
Стали известны убытки общепита из-за коронавируса
Стали известны убытки общепита из-за коронавируса
Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров
Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров
Российская ипотека стала востребованнее
Российская ипотека стала востребованнее
В РФ рассчитывать декретные пособия будут по-новому
В РФ рассчитывать декретные пособия будут по-новому
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение