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Биржи АТР растут на статистике из Китая 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут на статистике из КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18% — до 2875,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,56% до 1815,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,4%, до 23925,4 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,32% — до 19983,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,82%, до 5372,5 пункта. Южнокорейский KOSPI тем временем незначительно опускался — на 0,03% до 1924,33 пункта.
Оптимизм на биржах поддержала статистика из Китая, свидетельствующая, что экономика постепенно восстанавливается после эпидемии коронавируса. Промышленное производство в стране в апреле 2020 года на фоне улучшения эпидемиологической ситуации впервые с начала года показало рост — на 3,9%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков в 1,5%.
Кроме того, азиатские инвесторы традиционно обратили внимание на динамику индексов Уолл-стрит. В четверг фондовые индексы США закрылись ростом на 1-1,5%.
С другой стороны, объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в апреле на фоне коронавируса упал на 7,5% в годовом выражении. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали падения лишь на 7%.
Рост индексов сдерживает и беспокойство по поводу конфронтации США и Китая. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп
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