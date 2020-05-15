Биржи АТР растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут на статистике из КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18% — до 2875,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,56% до 1815,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,4%, до 23925,4 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,32% — до 19983,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,82%, до 5372,5 пункта. Южнокорейский KOSPI тем временем незначительно опускался — на 0,03% до 1924,33 пункта.

Оптимизм на биржах поддержала статистика из Китая, свидетельствующая, что экономика постепенно восстанавливается после эпидемии коронавируса. Промышленное производство в стране в апреле 2020 года на фоне улучшения эпидемиологической ситуации впервые с начала года показало рост — на 3,9%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков в 1,5%.

Кроме того, азиатские инвесторы традиционно обратили внимание на динамику индексов Уолл-стрит. В четверг фондовые индексы США закрылись ростом на 1-1,5%.

С другой стороны, объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в апреле на фоне коронавируса упал на 7,5% в годовом выражении. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали падения лишь на 7%.