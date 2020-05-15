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Нефть дорожает в ожидании стабилизации рынка сырья 

Прайм 3 часа назад
Нефть дорожает
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть увеличиваются в пятницу утром на фоне роста ожиданий вокруг стабилизации спроса и предложения на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.05 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,57%, до 31,62 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,91%, до 27,81 доллара за баррель.
Нефть продолжает дорожать после того, как накануне цены подскочили на 8-10% на росте оптимизма вокруг восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Трейдеры обратили внимание на доклад Международного энергетического агентства (МЭА), который снизил оценку падения спроса на нефть в текущем году до 8,6 миллиона баррелей в сутки с прежнего прогноза в 9,3 миллиона.
Кроме того, МЭА ожидает, что добыча нефти в США в четвертом квартале может упасть на 2,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем на конец 2019 года, при этом снижение по итогам 2020 года может составить 1,1 миллиона баррелей в сутки.
"Настроения на рынке с конца апреля стали осторожно конструктивными и я ожидаю, что они останутся такими же, если не произойдет существенного снижения уровня заражений", — отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), чье мнение приводит агентство Блумберг.
Она также отметила, что ожидания вокруг спроса на сырье останутся "хрупкими" и будут зависеть от направления развития экономики.
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Комментарии
Рынки , Международное энергетическое агентство , Bloomberg
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