В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля

Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков

Он подчеркнул, что развитие событий на валютном рынке зависит от цен на нефть. Пандемия коронавирусной инфекции, по его словам, также повлияла на ее стоимость.

"Начало сворачиваться производство во всем мире, соответственно, стали потреблять меньше энергоресурсов", — объяснил депутат.

Это, по словам Аксакова, привело к падению цены на нефть и снижению курса рубля. По его мнению, после ослабления режима самоизоляции в мире восстановится производство нефти — спрос на нее возрастет.

"Укрепление рубля может произойти к концу года, по мере восстановления роста мировой экономики и роста цен на нефть", — считает Аксаков.

Летом, по его мнению, курс будет находиться на нынешнем уровне.

В начале марта нефтяные котировки обрушились на фоне сокращения спроса из-за пандемии COVID-19, а также после развала сделки ОПЕК+. В апреле было заключено новое соглашение. Участники договорились уменьшить добычу в мае и июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, а во втором полугодии —на 7,7 миллиона. Соглашение вступило в силу 1 мая.