Нефть Brent ускорила рост

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на торгах лондонской биржи впервые с 6 мая превысила отметку в $32 за баррель. Об этом сообщает ТАСС.

По данным торговой площадки на 9.02 мск, цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июле выросла до 3,2% и достигла отметки $32,13. К 9.17 мск нефть марки Brent торговалась по $32,22 за баррель, что на 3,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом стоимость нефти WTI выросла на 2.3%, до $28,52 за баррель.

«Рамблер» писал, что ранее аналитики заявили, что к 14 мая было зафиксировано снижение запасов нефти в США на 0,7 миллиона баррелей, что привело к росту стоимости энергоресурсов на мировом рынке на 1% в течение дня. При этом, по мнению экспертов, это стало только началом подъема цен.