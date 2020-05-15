Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.60
82.00
79.45
Прогноз
18.05 – 25.05
$
73.77
79.88
Индексы и котировки Brent
32.12
+2.26 Золото
1733.19
+0.03 РТС
1102.98
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
15.05
1.0794
–0.0160
30.04
1.0955
12.05
04.05
20.04

Цена нефти марки Brent выросла 

Алиса Селезнёва 26 минут назад
Нефть Brent ускорила рост
Фото: ТАСС
Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на торгах лондонской биржи впервые с 6 мая превысила отметку в $32 за баррель. Об этом сообщает ТАСС.
По данным торговой площадки на 9.02 мск, цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июле выросла до 3,2% и достигла отметки $32,13. К 9.17 мск нефть марки Brent торговалась по $32,22 за баррель, что на 3,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
При этом стоимость нефти WTI выросла на 2.3%, до $28,52 за баррель.
«Рамблер» писал, что ранее аналитики заявили, что к 14 мая было зафиксировано снижение запасов нефти в США на 0,7 миллиона баррелей, что привело к росту стоимости энергоресурсов на мировом рынке на 1% в течение дня. При этом, по мнению экспертов, это стало только началом подъема цен.
Видео дня. Договор дороже денег: как менеджеры заставляют платить
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия решила судьбу «Северного потока — 2»
Германия решила судьбу «Северного потока — 2»
Новое жилье в Москве подорожало
Новое жилье в Москве подорожало
Российские индексы уверенно растут в начале торгов
Российские индексы уверенно растут в начале торгов
Рубль снизился к доллару и евро
Рубль снизился к доллару и евро
В мире появится первый триллионер
В мире появится первый триллионер
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение