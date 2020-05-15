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Евро достиг трехмесячного минимума 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Курс евро на торгах Московской биржи упал по отношению к рублю на 0,48%, ниже 79 рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, такое падение произошло впервые с 6 марта 2020 года.
Курс рубля сильно изменится
К 10.59 мск евро торговалось по 78,98 руб. Доллар — по 73,09 руб.
«Рамблер» писал, что на открытии торгов Московской биржи 14 мая европейская валюта упала по отношению к рублю на 0,13%, до 79,805.
При этом аналитики отмечали, что волатильность российской национальной валюты зависит в том числе и от колеблющихся цен на нефть. В частности, рубль реагирует на подорожание/удешевление нефтяных фьючерсов.
Рынки , Видео , Московская биржа , Евро , Доллар
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