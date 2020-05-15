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Сечин предрек «Роснефти» мировое лидерство 

Алиса Селезнёва и ещё 2 36 минут назад
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что 2020 год может стать переломным для мировой нефтегазовой отрасли, однако у компании есть все шансы выйти из сложившейся ситуации лидером. Об этом говорится в его заявлении на сайте «Роснефти».
Сечин напомнил, что из-за пандемии коронавируса спрос на нефть снизился, что привело к значительному падению цен на энергоресурсы.
«В этой ситуации на первый план выходят качество ресурсной базы, диверсификация рынков сбыта, долгосрочный характер отношений с потребителями, высокий уровень операционной и финансовой эффективности. Наша компания является признанным мировым лидером по всем названным параметрам», — подчеркнул он.
Глава «Роснефти» также выразил уверенность в способности компании достойно выйти из кризиса и стать лидером отрасли. В качестве подтверждения он напомнил о решении продолжить распределять деньги акционерам в ситуации, когда многие мировые нефтегазовые компании снизили дивиденды и прекратили программу выкупа акций.
«Рамблер» писал, что в марте после провала переговоров с Россией о сокращении добычи, вызванной снижением спроса из-за коронавируса, Саудовская Аравия нарастила производство и нефть резко упала в цене. В апреле Эр-Рияд инициировал встречу стран-участниц соглашения ОПЕК+ для восстановления баланса на нефтяном рынке. По ее итогам было достигнуто соглашение о сокращении добычи.
Комментарии 7
Рынки , Видео , Компании , Экономика , Игорь Сечин , Роснефть
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