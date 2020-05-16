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В России появится новый нефтегазовый регион 

Российская Газета 59 минут назад
В России появится новый нефтегазовый регион
Фото: ТАСС
Часть из них была разведана в советские годы, но основные месторождения еще предстоит найти. Серьезный поиск начинается в 2020 году. Нефть и газ здесь будут искать, кстати, впервые со времен Советского Союза.
Несколько этапов сейсморазведочных и электроразведочных работ продолжатся в Калмыкии до 2022 года. К этому времени упавшая на мировом рынке цена на черное золото вполне может восстановиться, и региональные власти уже сейчас делают ставку на местные углеводороды. "Рассчитываю, что проект завершится открытием новых месторождений нефти и газа, — отмечает глава Калмыкии Бату Хасиков. — Это тот неиспользуемый ресурс, который нам необходим для полноценного развития топливно-энергетического комплекса региона".
Уже известно, что поисковые работы пройдут на так называемом Хаптагайском участке, расположенном на территории Сарпинского, Малодербетовского и Октябрьского районов республики. Сейчас годовая добыча нефти в Калмыкии составляет около 160-180 тонн и примерно 60 миллионов кубометров газа. Но эксперты считают, что ситуация может измениться, если местными углеводородами заняться всерьез.
Специалисты отмечают, что уже разведанная в советское время калмыцкая нефть имеет свои особенности. Она относиться к так называемой "тяжелой" нефти с большим — до 30 процентов — содержанием парафина, и работать с ней следует по особой технологии. Однако однозначным минусом это назвать нельзя. При грамотном подходе такая нефть способна дать дополнительную прибыль, поскольку парафин может оказаться даже более ценным продуктом, чем само черное золото. Например, когда цена нефти составляла 110 долларов за баррель и ее тонна обходилась в 650-700 долларов, за тонну парафина платили 1 000 долларов.
"Это хорошая нефть, — говорит начальник отдела недропользования министерства природных ресурсов и окружающей среды Калмыкии Сумьян Артаев, — но высокотемпературная. Значительное содержание в ней парафина создает определенные технологические сложности: такая нефть при обычных температурах густеет и ее нужно подогревать. Но зато при переработке этой нефти можно сразу выделять из нее парафины, а это большой плюс. Наша нефть может стать основой для развития не только нефтедобывающей, но и химической промышленности в Калмыкии, а нефтехимия — это уже совсем другой уровень развития".
Власти республики надеются, что за счет местных углеводородов могут существенно вырасти поступления в бюджет и со временем степная республика станет соперничать с обеспеченными нефтегазовыми регионами.
О том, что недра Калмыкии богаты углеводородами, свидетельствуют местные так называемые горящие артезианы. Это степные источники, в которых вода под землей смешивается с метаном. На поверхность она пробивается в виде бурлящего пенистого фонтанчика, который можно поджечь. Такие удивительные источники пользуются большой популярностью у туристов. А чабаны с животноводческих стоянок утверждают, что при определенной сноровке на степной "огненной воде" можно даже приготовить пищу.
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Рынки , Экономика , Бату Хасиков , Минприроды
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