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Розничная цена на золото побила рекорд в Японии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Цена на золото побила рекорд в Японии
Фото: globallookpress.com
Стоимость золота в условиях пандемии коронавирусной инфекции вышла в Японии на самый высокий уровень в истории местных розничных продаж, сообщает информационное агентство Киодо.
По его данным, определяющая в стране котировки на драгоценный металл компания «Танака кикиндзоку» продает в понедельник грамм золота за 6712 иен (более 62 долларов) — на 88 иены больше, чем было на торгах в пятницу, передает ТАСС.
Киодо отмечает, что спрос на золото обычно растет в обстановке беспокойства на финансовых рынках, когда неожиданные острые проблемы могут вызвать хаотичное падение цен на акции и государственные облигации.
В понедельник японское правительство объявило, что ВВП страны в первом квартале 2020 года сократился на 3,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Между тем, спрос на золото в мире упал до минимума с 2009 года.
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Рынки , Экономика , ИТАР-ТАСС
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