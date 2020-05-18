Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.18
82.00
79.24
Прогноз
25.05 – 01.06
$
76.05
82.38
Индексы и котировки Brent
34.57
–0.20 Золото
1764.52
+0.14 РТС
1157.53
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
18.05
1.0854
–0.0055
04.05
1.0909
14.05
06.05
22.04

JODI: Россия в марте осталась на втором месте по добыче нефти в мире после США 

Прайм и ещё 13 1 час назад
Россия осталась на втором месте по добыче нефти
Фото: РИА Новости
Россия в марте 2020 года вновь сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 10,575 миллиона баррелей в сутки, на третьем месте — Саудовская Аравия, а США сохранили мировое лидерство, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
По данным JODI, добыча в РФ в марте снизилась к февралю на 36 тысяч баррелей в день, или на 0,3%. США нарастили добычу на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 12,926 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,733 миллиона баррелей в сутки, что меньше по сравнению с февралем на 0,5%.
Экспорт нефти из Саудовской Аравии в марте вырос в месячном выражении на 1,6%, до 7,391 миллиона баррелей в сутки, из США — снизился на 3,5%, до 3,577 миллиона баррелей. Данные по России JODI не указывает. В феврале РФ экспортировала 4,819 миллиона баррелей нефти в сутки, а в январе — 5,054 миллиона, следует из данных организации.
Переработка на НПЗ США сократилась в марте на 3,9% в сравнении с предыдущим месяцем, до 15,244 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка опустилась на 11%, до 1,968 миллиона баррелей в день. Переработка на НПЗ РФ уменьшилась на 0,25% с уровня предыдущего месяца и составила 6,052 миллиона баррелей в сутки.
Видео дня. Портал «Госуслуги» перегружен пользователями
Прайм: последние новости
Рубль растет к доллару и евро Рубль растет к доллару и евро Биржи Европы растут на 2% на оптимизме вокруг открытия экономик Биржи Европы растут на 2% на оптимизме вокруг открытия экономик Цена нефти WTI с поставкой в июле поднялась выше $30 впервые с 17 марта Цена нефти WTI с поставкой в июле поднялась выше $30 впервые с 17 марта
Комментарии
Рынки , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сыну Солженицына доверили угольную компанию
Сыну Солженицына доверили угольную компанию
Доллару и евро предрекли падение до новых минимумов
Доллару и евро предрекли падение до новых минимумов
Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию
Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию
В число богатейших жителей Британии вошли россияне
В число богатейших жителей Британии вошли россияне
Саудиты покупают компании США
Саудиты покупают компании США
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
02:36
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
Экономика Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Мировой экономике предрекли полный коллапс
00:22
Мировой экономике предрекли полный коллапс
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение