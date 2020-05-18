Нефть дорожает на 3-4%

Мировые цены на нефть в понедельник растут на 3-4% на оптимизме вокруг признаков восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,35% — до 33,59 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,17%, до 30,75 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем дорожали на 4,35%, до 30,71 доллара.

Цена на нефть WTI в понедельник растет более чем на 1 доллар за баррель, поднимаясь до самого высокого уровня с 17 марта, что поддерживается продолжающимся сокращением добычи и признаками постепенного восстановления спроса на топливо, поскольку все больше стран ослабляют ограничения, введенные для прекращения распространения пандемии коронавируса.

В США тем временем продолжает сокращаться количество буровых установок, что снижает опасения по поводу нехватки свободного места в нефтехранилищах.