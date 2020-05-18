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Саудовская Аравия нашла рискованный способ заработать на кризисе 

Lenta.ru 2 часа назад
Саудиты нашли способ заработать на кризисе
Фото: Reuters
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать акции ведущих американских компаний и банков, чтобы заработать на обрушении их стоимости из-за текущего кризиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В Boeing фонд вложил 713,7 миллиона долларов, в Citigroup и Facebook — по 522 миллиона, a в Disney и Bank of America — немногим менее 500 миллионов. Еще 827,7 миллионов PIF потратил на акции нефтяной компании BP, а 300 миллионов — на ряд других компаний.
При этом организация собралась пойти на риск в рамках этого способа получить доход в будущем. PIF ведет переговоры о кредите на сумму десять миллиардов долларов США, чтобы купить еще больше акций, утверждают источники близкие к принятию решений. В самом фонде отрицают такую возможность, утверждая, что у него достаточно собственных средств.
При этом саму политику скупки подешевевших акций управляющий фонда Ясир аль-Румайян подтверждал еще в апреле, называя в качестве примеров удачных инвестиций авиакомпании.
Еще до апрельской сделки ОПЕК+, в рамках которой 23 страны пошли на рекордное сокращение добычи нефти, PIF скупил акции в четырех европейских нефтедобывающих компаниях. Тогда было потрачено около миллиарда долларов. По всей видимости, организация понадеялась на резкий рост нефтяных котировок, однако соглашение не вдохновило рынок, цены на нефть продолжили падение.
Искать любые способы заработка Саудовскую Аравию заставляет ситуация с доходами. Дефицита бюджета в первом квартале достиг девяти миллиардов долларов, так что власти королевства с 1 июня остановят выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повысить в три раза, до 15 процентов, налог на добавленную стоимость.
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Комментарии
Рынки , Компании , Boeing , Walt Disney , Bank of America , Bloomberg
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