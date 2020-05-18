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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру и ещё 4 2 часа назад
Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 1,23% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 625,8 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,41% и равнялся 1 123,07 пункта.
Утренний рост акций не повод для начала среднесрочных покупок, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.
«Внешний фон сегодня перед открытием торгов складывается исключительно благоприятным: чуть менее процента прибавляют американские фьючерсы, выше 33 долларов за баррель торгуется нефть, в плюсе все промышленные и драгоценные металлы. Таким образом, откроемся мы ростом как минимум на полпроцента», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.
Однако в целом на российский рынок акций он смотрит негативно.
«США может и начнет восстанавливаться через пару-тройку месяцев, а нашей экономике для достижения уровня хотя бы начала этого года потребуются годы», — поясняет аналитик.
Кроме того, продолжает он, российский рынок акций начинает терять такой фактор поддержки, как выплаты высоких дивидендов. По многим бумагам закрытия дивидендных гэпов можно будет ждать месяцами. И далеко не факт, что полученные дивиденды или даже значительная их часть будет реинвестированы в рынок.
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Комментарии
Рынки , Компании , Личный счет , Недвижимость , Алексей Антонов , Московская биржа
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