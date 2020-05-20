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Курс доллара: определены два сценария движения рубля 

Российская Газета и ещё 6 41 минуту назад
Определены два сценария движения рубля
Фото: РИА Новости
На мировые фондовые рынки вернулись позитивные настроения. Это стало возможным благодаря надежде по поводу перезапуска крупнейших мировых экономик и заявлению главы ФРС США Джерома Пауэлла, который пообещал в случае необходимости принять дополнительные монетарные стимулы.
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал, как восстанавливается нефтяной рынок. И дал несколько сценариев движения курса рубля.
— Поддержку сырьевым валютам оказывают растущие цены на энергоносители, — напоминает эксперт. — А стремительный рост нефтяных котировок поощряет информация, что спрос на черное золото в Китае постепенно возвращается к уровням, которые были до коронавируса. На смену заголовкам в деловых СМИ "Нефти слишком много" пришли заголовки "Возможен дефицит".
По заявлению генсека ОПЕК Мухаммед Баркиндо, мировое сокращение добычи нефти идет быстрыми темпами, о чем красноречиво свидетельствуют данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. О том, что число действующих нефтяных буровых установок в Соединенных Штатах снижается девять недель подряд, достигнув минимумов июля 2009 года.
По прогнозу Минэнерго США, добыча сланцевой нефти в крупнейших регионах страны в июне снизится по сравнению с маем на 197 тысяч баррелей в день — до 7,822 миллиона баррелей в сутки. Самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Permian — на 87 тысяч, до 4,29 миллиона баррелей в сутки.
Ну и, конечно же, свой вклад в рост цен на нефть активно вносит Эр-Рияд. В минувшую субботу Саудовская Аравия совместно с Кувейтом договорились снизить добычу на крупнейшем месторождении "Аль-Хафджи", а с июня саудиты в добровольном порядке сверх квоты по соглашению ОПЕК+ сократят добычу еще на миллион баррелей в сутки.
На данном этапе по мимо восстановления цен на энергоносители российской валюте оказывает поддержку Центробанк России, который по поручению Минфина с 13 мая ежедневно продает валюту на открытом рынке объемом 11,3 миллиарда рублей. Действия Банка России при ухудшении внешней и внутренней конъюнктуры не позволяют рублю укрепиться ниже отметки 75. А для уверенного закрепления под уровнем 72 за доллар нужны более высокие цены на нефть.
Таким образом, в среднесрочной перспективе консервативный сценарий предполагает сохранение диапазона 72-75, а оптимистичный — пробой отметки 72. И дальнейшее постепенное укрепление рубля к уровню 70 по отношению к американскому доллару.
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Джером Пауэлл , Мухаммед Баркиндо , Сергей Дроздов , ФРС , ОПЕК , Минэнерго , Минфин , Центральный банк России , "Российская газета" , Доллар
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