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«Рынку сломало хребет» 

Мария Иванова 1 час назад
Автор Bloomberg Рактим Катаки рассказал, восстановятся ли цены на нефть после того, как «рынку сломало хребет». По его мнению, к докризисному уровню они могут не вернуться.
Катаки отметил, что стоимость нефти рухнула с 50 до 20 долларов за баррель всего за 11 дней. Коронавирус распространялся с угрожающей скоростью, экономики стран оказались в глубокой заморозке, спрос на всё, от бензина до реактивного топлива, упал. По некоторым оценкам, потребление нефти упало на треть, поскольку мир вступил в глубокую рецессию.
Затем произошло немыслимое: нефтяные цены упали ниже нуля 20 апреля. Продавцы были готовы приплатить покупателям, чтобы те забрали ненужную нефть.
Однако май принес некоторое облегчение. Сильнейшее падение спроса, похоже, позади, в Китай и Германию возвращаются пробки, правительства смягчают ограничения, что стимулирует потребление. Саудовская Аравия, Россия и ОПЕК пошли на беспрецедентные меры по снижению нефтедобычи. Цены превысили 30 долларов за баррель на торгах в Нью-Йорке 18 мая.
Однако масштабы спада были настолько велики, что любое восстановление будет долгим и медленным, отметил Катаки. По его мнению, спрос на нефть может не вернуться к докризисному уровню.
Автор статьи привел некоторые цифры: — 37,63 доллара за баррель марки WTI при закрытии рынка 20 апреля, 29 миллионов баррелей в день — снижение потребления нефти в апреле, сокращение числа работающих буровых вышек США за два месяца на 57 процентов.
Катаки отметил, что авиакомпании, один из наиболее пострадавших секторов, не ожидают быстрого восстановления, то есть спрос с их стороны будет оставаться низким. Кроме того, есть вероятность, что смягчение карантина приведет к возвращению вируса с удвоенной силой, тогда «ужасы» последних нескольких месяцев повторятся.
Как писал «Рамблер», опрошенные ТАСС эксперты допустили падение цен на нефть WTI ниже нуля уже 19 мая, в день завершения обращения срочных контрактов на бирже.
Комментарии 5
Рынки , Видео , ОПЕК , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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