Что будет с рублем к лету

Российская валюта уверенно укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок. К 17.20 18 мая на Московской бирже доллар стоил 72,81 рубля, евро — 79,02. «Газета.Ru» поговорила с аналитиками и выяснила, чего ждать от валютного рынка к началу лета.

Российский рубль уверенно дорожает по отношению к доллару и евро в ходе торгов 18 мая. На момент сдачи материала на Московской бирже за доллар давали 72,81 рубля (самый низкий показатель с 13 марта — тогда пара закрылась на уровне 72,59 рубля за доллар), а евро подешевел до 79,02 рубля.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики считают, что укрепление отечественной валюты идет на фоне роста нефтяных котировок.

В понедельник к 16.00 июльский фьючерс Brent подорожал на 6,4% до $34,6, к 17.35 — до 35,05 на 7,87%. Фьючерс на американскую WTI укрепился в цене еще больше — до $32,19, на 9,3%.

«На этом позитивном фоне рубль укрепляется. Не исключено, что дополнительным позитивным фоном для рубля является статистика по числу новых заразившихся COVID-19 в России: эта цифра уже несколько дней подряд снижается, а эксперты все увереннее говорят о выходе пандемии на плато», — рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова

рост нефтяных котировок происходит на фоне оптимизма на глобальных рынках: азиатские индексы CSI300, Nikkei225 и HSI выросли на 0,6%, а европейский Euro Stoxx 50 — более чем на 2%. Аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк добавил, что

Это значит, что инвесторы ожидают «открытия» экономик развитых стран.

В то же время растет склонность инвесторов к риску: валюты развивающихся стран (в число которых входит и Россия) становятся более востребованными, а общая ликвидность в мировой экономике растет. «Даже традиционно защитные активы — золото, серебро и другие — показывают новые локальные максимумы», — отметил Евгений Миронюк.

Эксперт добавил, что нефтяные котировки растут не столько из-за резкого снижения дисбаланса спроса и предложения на «черное золото», сколько из-за общей динамики его добычи.

«Нельзя сказать, что соотношение спроса и предложения кардинально изменилось за последнюю неделю. Однако, во-первых, что касается предложения,

добыча в США на прошлой неделе снизилась дополнительно на 300 тыс. баррелей в сутки, а количество буровых установок в стране упало суммарно с 683 до 258 единиц,

— объясняет Евгений Миронюк. — Страны Персидского залива дополнительно убирают с рынка 1,18 млн баррелей в сутки. Во-вторых, скорректировался прогноз по уровню спроса на нефть: Международное энергетическое агентство (МЭА) изменило оценки падения с 23,1 до 19,9 млн баррелей в сутки».

Переоценка ценностей

Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари» полагает, что результаты валютных торгов 18 мая вполне могут оказаться промежуточными и рубль будет укрепляться дальше. В краткосрочном аспекте при благоприятном новостном фоне и продолжении роста цен на нефть у рубля есть хорошие шансы выйти в коридор 71-72 руб. за доллар и 78-78,5 руб. за евро.

По мнению аналитика, отечественная валюта может показать и более весомый результат уже к концу мая.

«Для того, чтобы доллар упал до 70 рублей, необходимо, чтобы цена на нефть Brent закрепилась выше $35-36 за баррель, — уверена Наталья Мильчакова. — Полагаю, что до конца мая это возможно. Тогда такое движение доллара вниз станет очень вероятным, а если цена на нефть продолжит рост в сторону $40 за баррель, то доллар и на этом уровне не удержится и пойдет уже на 69 рублей».

Евгений Миронюк из ИК «Фридом Финанс» тоже видит возможности для дальнейшего укрепления рубля. Аналитик считает, что ситуация будет улучшаться благодаря восстановлению цен на основные экспортируемые ресурсы — энергоносители, а также за счет восстановления спроса на основном экспортном рынке — в европейских странах.

Сильную поддержку рублю оказывает и Банк России. «14 мая регулятор продал валюту на сумму 11,4 млрд рублей. Июньское заседание Банка России может вызвать сильные движения в котировках.

Однозначно можно сказать, что уверенное понижение ставки на 50 б.п. отразит оптимистичный настрой регулятора в отношении перспектив экономики», — отмечает эксперт.

Риск остается

Укреплению рубля может помешать очередное внезапное падение нефтяных котировок, обращает внимание Наталья Мильчакова. Геоэкономические риски, по ее мнению, тоже не стоит списывать со счетов — совокупность этих факторов может вернуть рубль на отметку 75-80 за доллар.

«Если, например, цена нефти Brent снова опустится до $25 за баррель и ниже. В свою очередь, это будет возможным, если начнется новый виток обострения отношений между США и Китаем, например, перерастающий в новую торговую войну, — поясняет эксперт. — Но сейчас обе великие державы ослаблены пандемией коронавируса, поэтому в этот раз обострение отношений может ограничиться взаимными точечными санкциями, не сильно влияющими на мировую экономику и сырьевые рынки».

Евгений Миронюк тоже видит возможности для отскока доллара к 75-82 рублям. Спровоцировать такой обвал могут вторая волна коррекции на финансовых рынках или волна банкротств компаний из сегмента малого и среднего предпринимательства,

не получивших своевременную поддержку от государства. Но в общем и целом аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», ждут позитивной динамики на валютном рынке.

«До конца мая я ожидаю увидеть доллар в диапазоне 70-74 руб., а евро — в коридоре 78-83 руб., в таких же диапазонах, на мой взгляд, рубль останется и в начале лета», — резюмирует Наталья Мильчакова.

«В краткосрочной перспективе рубль будет тестировать сильную линию поддержки в районе 72,73 рубля за доллар, в случае закрепления ниже нее целью станет 71,4 рубля, — считает Евгений Миронюк. — В паре с евро при уверенном закреплении ниже 79 рубля за евро продолжится движение к 77,51 рубля за евро».