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Нефть Urals подорожала до более $30 за баррель 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Нефть Urals подорожала до более $30 за баррель
Фото: Reuters
Цена нефти Urals в северо-западной Европе поднялась в прошлую пятницу на $1,49 за баррель вслед за котировками Brent. Стоимость российского экспортного сырья впервые с середины марта достигла $30,44 за баррель на условиях cif Роттердам (то есть продажная цена включает в себя стоимость продукта, страхование и фрахт до порта Роттердам), сообщает Argus Media.
"Стоимость Urals в Европе в конце прошлой недели превысила $30/барр. впервые с середины марта. Мировые котировки нефти растут благодаря вступлению в силу нового соглашения ОПЕК+, а также дополнительному сокращению добычи ближневосточными поставщиками. Спрос на нефть и нефтепродукты начинает восстанавливаться в связи с ослаблением карантинных мер во многих странах", — отмечает агентство.
Четвертый день подряд Urals торгуется на северо-западе Европы с премией к Brent в размере $0,40 за баррель (cif Роттердам), тогда как с конца ноября стабильно котировался со скидкой относительно североморского датированного эталона. Рост цены объясняется тем, что почти все майские объемы Urals уже проданы, сообщает Argus со ссылкой на данные трейдеров.
Цена на партии Urals объемом по 80 тыс. тонн в Средиземноморье во вторник также выросла — на $1,49 за баррель, до $31,84 за баррель (cif Аугуста). Премия на сорт не меняется пятый торговый день и составляет $1,80 за баррель к североморскому датированному.
Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая — июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли — 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн баррелей в сутки. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.
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