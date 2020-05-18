Россия решила пойти по пути США 

«Российской Газовое общество» (РГО) по запросу Минэнерго обсуждает возможность создания системы хранилищ стратегического нефтяного резерва страны, сообщил «Интерфаксу» исполнительный директор РГО Роман Самсонов.
В условиях снижения спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса резко возросло стратегическое значение нефтехранилищ, указали в РГО. В более выигрышном положении оказались страны, в которых системы хранения нефти хорошо развиты, в частности, США и Саудовская Аравия.
По мнению экспертов РГО, было бы целесообразно создать в стране сеть нефтехранилищ, способную хранить как минимум стратегический запас нефти в объеме не менее 10% от объема годовой добычи в РФ.
По оценке Самсонова, на создание системы с нуля уйдет 10-12 лет. Если же создать хранилища нефти на базе существующих объектов, потребуется 3-5 лет. Систему хранилищ можно будет использовать в коммерческих целях, сдавая в аренду в ситуациях нехватки мощностей.
Предложения РГО были направлены замминистра энергетики Павлу Сорокину. В ответном письме Сорокин назвал предложение «интересным и актуальным» и поручил проработать его и «дать свои предложения желательно в короткие сроки».
Стратегический нефтяной резерв в США существует с 1973 года, когда арабские страны отказались продавать нефть США из-за поддержки Израиля в Шестидневной войне с Египтом.