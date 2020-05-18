Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.24
82.00
79.30
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.82
79.78
Индексы и котировки Brent
35.23
+0.54 Золото
1732.14
–0.14 РТС
1167.88
+0.31
Динамика валют
EUR / USD
18.05
1.0918
+0.0009
04.05
1.0909
14.05
06.05
22.04

Рубль отреагировал на рост цены на нефть 

Вероника Полынина 21 минуту назад
Рубль отреагировал на рост цены на нефть
Фото: РИА Новости
Курс рубля к доллару и евро вырос вслед за ценами на нефть, передает РИА "Новости".
По состоянию на 21.54 мск доллар потерял 81 копейку и опустился до 72,77 рубля. Евро снизился на 17 копеек, до 79,45 рубля.
Ранее в понедельник доллар снижался до 72,57 рубля — это минимальный показатель с 13 марта, евро падал до 78,72 рубля — минимума с 6 марта.
На рост российской валюты повлияла активизация глобального спроса на рисковые активы и позитивное движение на нефтяных рынках.
Как сообщал «Рамблер», ранее в понедельник впервые с начала апреля цена на нефть марки Brent c поставкой в июле преодолела отметку в 35 долларов за баррель.
Видео дня. Портал «Госуслуги» перегружен пользователями
Рынки , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия решила пойти по пути США
Россия решила пойти по пути США
Чубайс получит еще одну должность
Чубайс получит еще одну должность
«Аэрофлоту» одобрили выдачу миллиардов рублей
«Аэрофлоту» одобрили выдачу миллиардов рублей
Россиянам расказали, как избавиться от долгов
Россиянам расказали, как избавиться от долгов
Нефть приблизилась к «психологической отметке»
Нефть приблизилась к «психологической отметке»
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
02:36
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
Экономика Рынки
Что будет с рублем к лету
02:57
Что будет с рублем к лету
Рынки Экономика
Отказ от карантина не спас Швецию
00:39
Отказ от карантина не спас Швецию
Экономика Другое
Нефть приблизилась к «психологической отметке»
02:53
Нефть приблизилась к «психологической отметке»
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение