Рубль отреагировал на рост цены на нефть 

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Курс рубля к доллару и евро вырос вслед за ценами на нефть, передает РИА "Новости"

По состоянию на 21.54 мск доллар потерял 81 копейку и опустился до 72,77 рубля. Евро снизился на 17 копеек, до 79,45 рубля.

Ранее в понедельник доллар снижался до 72,57 рубля — это минимальный показатель с 13 марта, евро падал до 78,72 рубля — минимума с 6 марта.

На рост российской валюты повлияла активизация глобального спроса на рисковые активы и позитивное движение на нефтяных рынках.

Как сообщал «Рамблер», ранее в понедельник впервые с начала апреля цена на нефть марки Brent c поставкой в июле преодолела отметку в 35 долларов за баррель.