Рублю предсказали скорое падение 

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Российский рубль демонстрирует уверенное укрепление на фоне повышения цен на нефть и позитивных новостей о борьбе с коронавирусом, заявил «Российской газете» ведущий аналитик компании FxPro Александр Купцикевич . Однако эксперт настаивает, что обольщаться не стоит, поскольку в ближайшие несколько недель нацвалюта может вернуться к снижению.

Аналитик напомнил, что в настоящее время курс доллара на валютной бирже опустился ниже 73 рублей, курс евро находится в пределах 79 рублей. Позитивные показатели, по его словам, были достигнуты благодаря совокупности нескольких факторов: повышению цен на нефть (например, баррель марки Brent сегодня торгуется в пределах 35 долларов), публикации позитивных новостей о разработке вакцины против коронавирусной инфекции, а также озвученному намерению ЦБ снизить ключевую ставку на 50, а то и сразу на 100 пунктов. В результате к российской нацвалюте проявили интерес зарубежные инвесторы.

«Рубль резко падает в кризисы, но потом настойчиво и долго растет», — констатировал Купцикевич.

При этом к текущему укреплению рубля эксперт советует отнестись «с осторожностью». Поскольку первые признаки дестабилизации рынков могут охладить пыл инвесторов.

Негативное влияние на нацвалюту также могут оказать действия отечественного Минфина , «которому предстоит много заимствовать на рынках».