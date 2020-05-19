Рублю предсказали скорое падение 

Российский рубль демонстрирует уверенное укрепление на фоне повышения цен на нефть и позитивных новостей о борьбе с коронавирусом, заявил «Российской газете» ведущий аналитик компании FxPro Александр Купцикевич. Однако эксперт настаивает, что обольщаться не стоит, поскольку в ближайшие несколько недель нацвалюта может вернуться к снижению.
Аналитик напомнил, что в настоящее время курс доллара на валютной бирже опустился ниже 73 рублей, курс евро находится в пределах 79 рублей. Позитивные показатели, по его словам, были достигнуты благодаря совокупности нескольких факторов: повышению цен на нефть (например, баррель марки Brent сегодня торгуется в пределах 35 долларов), публикации позитивных новостей о разработке вакцины против коронавирусной инфекции, а также озвученному намерению ЦБ снизить ключевую ставку на 50, а то и сразу на 100 пунктов. В результате к российской нацвалюте проявили интерес зарубежные инвесторы.
«Рубль резко падает в кризисы, но потом настойчиво и долго растет», — констатировал Купцикевич.
При этом к текущему укреплению рубля эксперт советует отнестись «с осторожностью». Поскольку первые признаки дестабилизации рынков могут охладить пыл инвесторов.
Негативное влияние на нацвалюту также могут оказать действия отечественного Минфина, «которому предстоит много заимствовать на рынках».
«В какой-то момент в ближайшие недели он (рубль) может перестать расти и вернуться к снижению», — резюмировал Купцикевич.