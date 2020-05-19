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Биржи АТР растут на новостях об успешном испытании вакцины от коронавируса 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут на оптимизме вокруг возможного появления вакцины от COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,53% — до 2890,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,71%, до 1813,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,79%, до 24363,57 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,93%, до 20519,39 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,09%, до 1977,6 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,87%, до 5562,6 пункта.
Участники торгов с оптимизмом встретили новости биотехнологической компании Moderna о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических испытаниях.
Аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, считает, что сообщения о том, что Moderna провела многообещающие исследования в отношении вакцины, "несомненно, стали самым большим стимулом для рынков, учитывая тот факт, что продолжающиеся последствия пандемии коронавируса остаются единственной самой большой проблемой, сдерживающей рынок от восстановления".
Инвесторы надеются, что вакцина от COVID-19 поможет успокоить людей и бизнес по мере открытия экономик. Экономики в Азии постепенно открываются, хотя многие по-прежнему опасаются еще одного всплеска заболеваемости.
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