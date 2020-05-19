Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.70
82.00
79.37
Прогноз
25.05 – 01.06
$
74.50
80.46
Индексы и котировки Brent
35.04
–0.09 Золото
1735.60
–0.06 РТС
1178.68
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
19.05
1.0952
+0.0043
04.05
1.0909
15.05
07.05
23.04

​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

Банки.ру 2 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,5% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 707,63 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,64% и равнялся 1 175,38 пункта.
Некоторое ослабление позитива на мировых рынках и сильное движение понедельника могут побудить участников российского рынка акций взять паузу в покупках, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.
«Российский рынок акций вчера заметно прибавивший по основным индексам, отыгрывая заметное улучшение внешнего фона, сегодня может взять паузу в росте в ожидании развития событий на рынке нефти», — комментирует эксперт.
Он ожидает, что индекс Мосбиржи сегодня будет проторговывать район 2 700 пунктовПродуктовый виджет
Видео дня. Банки бьют тревогу: алименты могут взыскать за долги
Банки.ру: последние новости
​Мировые цены на нефть прибавили более чем по 2 доллара по итогам торгов понедельника ​Мировые цены на нефть прибавили более чем по 2 доллара по итогам торгов понедельника Рубль укрепляется в начале валютной сессии Рубль укрепляется в начале валютной сессии Рубль дорожает в начале торгов Рубль дорожает в начале торгов
Рынки , Богдан Зварич , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: у российского олигарха возникли проблемы в Лондоне
СМИ: у российского олигарха возникли проблемы в Лондоне
Трубоукладчик «Северного потока-2» пошел обратно
Трубоукладчик «Северного потока-2» пошел обратно
Работающим пенсионерам готовят сюрприз
Работающим пенсионерам готовят сюрприз
Названа дата возобновления туризма в РФ
Названа дата возобновления туризма в РФ
Западные СМИ: Германия нашла замену евро
Западные СМИ: Германия нашла замену евро
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
02:36
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
Экономика Рынки
Что будет с рублем к лету
02:57
Что будет с рублем к лету
Рынки Экономика
Отказ от карантина не спас Швецию
00:39
Отказ от карантина не спас Швецию
Экономика Другое
Нефть приблизилась к «психологической отметке»
02:53
Нефть приблизилась к «психологической отметке»
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение