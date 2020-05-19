​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

Все новости на карте

Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,5% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 707,63 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,64% и равнялся 1 175,38 пункта.

Некоторое ослабление позитива на мировых рынках и сильное движение понедельника могут побудить участников российского рынка акций взять паузу в покупках, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич

«Российский рынок акций вчера заметно прибавивший по основным индексам, отыгрывая заметное улучшение внешнего фона, сегодня может взять паузу в росте в ожидании развития событий на рынке нефти», — комментирует эксперт.

Он ожидает, что индекс Мосбиржи сегодня будет проторговывать район 2 700 пунктовПродуктовый виджет