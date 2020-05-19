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Биржи АТР закрылись ростом на возвращении рисковых настроений 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов понедельника закрылись ростом на возвращении аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8%, до 2898,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 1823,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,9%, до 24388,13 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,2%, до 1980,61 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,5%, до 20433,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,8%, до 5559,5 пункта.
Во вторник на рынках преобладают оптимистичные настроения на фоне новостей о возможном появлении вакцины от нового коронавируса. Так, участники торгов обратили внимание на новости биотехнологической компании Moderna о том, что созданная вакцина показала хорошие результаты при клинических испытаниях.
Стратег-аналитик Verdence Capital Advisors Меган Хорнман (Megan Horneman) сказала агентству Асошиэйтед Пресс, что при наличии вакцины от вируса мировая экономика стабилизируется гораздо быстрее.
Лекарства против вируса будут способствовать снятию ограничивающих экономику карантинных мер. Поэтому инвесторы отдают предпочтение рисковым активам, включая акции, обращая внимание на ослабление ограничительных мер по всему миру. Так, несмотря на ряд выявленных новых случаев инфекции в Китае, крупнейшей экономики в Азии, аналитики считают, что их недостаточно для второй волны заражений.
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