Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.60
82.00
79.49
Прогноз
25.05 – 01.06
$
74.50
80.46
Индексы и котировки Brent
34.94
+0.46 Золото
1732.35
–0.14 РТС
1177.46
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
19.05
1.0965
+0.0056
04.05
1.0909
15.05
07.05
23.04

Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США 

РИА Новости 46 минут назад
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Фото: © РИА Новости / Брайан Смит
В марте Россия в три раза сократила вложения в американские государственные облигации — с 12,58 миллиарда долларов до 3,8 миллиарда. Это менее одного процента международных резервов. От казначейских бумаг США избавляются и другие центробанки мира. Почему инвесторы бегут с рынка трежерис — в материале РИА Новости.

Почти до нуля

Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
Как отметили в Вашингтоне, это первое существенное сокращение российских инвестиций в госдолг правительства США за последние месяцы. Еще два года назад Центробанк распродал практически весь портфель трежерис, опасаясь их заморозки в рамках санкций.
В 2010-2013 годах российские вложения в американский долг превышали 170 миллиардов долларов. Москва входила в число крупнейших держателей трежерис. Но после того, как в апреле 2014-го Вашингтон ввел санкции, от этих бумаг начали избавляться.
В 2018-м Центробанк устроил масштабную распродажу, сократив портфель казначейских обязательств США сразу вдвое. Доля американских бумаг в международных резервах свелась к минимуму. Освободившиеся средства ЦБ переложил в золото, а также евро и юани.
По подсчетам Всемирного совета по золоту (WGC), объем драгоценного металла на балансе центробанков мира за прошлый год увеличился на 651 тонну. Это максимум с 1971-го, когда Штаты отказались от золотого стандарта. Крупнейшим покупателем драгметалла в 2019 году была Россия — 20% всех приобретений в госрезервы. ЦБ нарастил запасы монетарного золота на 159 тонн — до 2270,56 тонны (73 миллиона унций).

Распродали все

От американского долга избавляется не только Россия. Как следует из статистики Минфина Соединенных Штатов, в марте бегство иностранных инвесторов — как частных, так и государственных — было беспрецедентным.
За месяц зарубежные держатели трежерис сбросили их на 256 миллиардов долларов, сократив общий портфель до 6,81 триллиона долларов.
Из 33 стран — крупнейших кредиторов американской экономики — вложения нарастили лишь Япония (на 3,4 миллиарда), Швейцария (1,3), Тайвань (4,1), Филиппины (1,3) и Австралия (1,8). Активно продавали казначейские облигации США центробанки развивающихся стран — им потребовались доллары, чтобы поддержать падающие национальные валюты на фоне коронавирусного кризиса.
Банк России тоже с начала марта продал на Московской бирже 6,6 миллиарда долларов, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы бюджета и снижение котировок Urals. Как следует из статистики, в первую очередь ЦБ избавлялся от краткосрочных американских облигаций: вложения в них сократились более чем в 17 раз.
Крупнейшим продавцом выступила Саудовская Аравия — королевство избавилось от трежерис на 25,3 миллиарда долларов. В Бразилии и Индии показатели немногим меньше — 21,5 и 21 миллиард соответственно.
Это не сулит Вашингтону ничего хорошего, поскольку полуторатриллионный бюджетный дефицит США покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций. Продажи американского долга оказались рекордным и неожиданными, констатируют аналитики. В предыдущие кризисы, например в 2008 году, cпрос на трежерис, наоборот, рос.
"Готов ли Банк России к пусть пока маловероятному, но возможному сценарию заморозки инвестиций ряда стран в американские бонды и, соответственно, сильнейшему удару по статусу доллара как резервной валюты? Однозначно да. В таком случае единственным активом-убежищем будет золото", — отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари".

Печатный станок

Чтобы справиться с оттоком иностранных инвесторов и покрыть дефицит бюджета, Федрезерв уже включил печатный станок на полную мощность: регулятор объявил о скупке бумаг в неограниченном объеме, всего за два месяца увеличив баланс на 2,9 триллиона долларов.
До сих пор непонятно, как масштабное вливание денег в экономику скажется на американской валюте. Для антикризисных мер Федрезерв печатает ничем не обеспеченные доллары и отдает их, не получая никаких ценных активов, а лишь увеличивая свои обязательства. Баланс ФРС вырос до 6,42 триллиона долларов — это почти 30 процентов докризисного американского ВВП.
По расчетам крупнейших банков, в 2020 году дефицит бюджета США достигнет четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны. А баланс Федеральной резервной системы к окончанию коронавирусного кризиса, по оценкам аналитиков, раздуется до 10 триллионов. Поскольку все эти средства, по сути, — результат работы печатного станка, инвесторы отвернутся от ничем не обеспеченной валюты.
Видео дня. Банки бьют тревогу: алименты могут взыскать за долги
Последние новости
Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Рост распространения коронавируса в России остановился Рост распространения коронавируса в России остановился
Комментарии 2
Рынки , Статьи , Экономика , Александр Разуваев , ФРС , Казначейство США , Московская биржа , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет с рублем к лету
Что будет с рублем к лету
Британия сократит дефицит бюджета за счет налогов
Британия сократит дефицит бюджета за счет налогов
Витренко сообщил об увольнении из «Нафтогаза»
Витренко сообщил об увольнении из «Нафтогаза»
Найден план спасения российской экономики
Найден план спасения российской экономики
«Синергия» создала акселератор с инвестиционным фондом 1 млрд рублей для…
«Синергия» создала акселератор с инвестиционным фондом 1 млрд рублей для…
Новости партнеров
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
02:36
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
Экономика Рынки
Что будет с рублем к лету
02:57
Что будет с рублем к лету
Рынки Экономика
Отказ от карантина не спас Швецию
00:39
Отказ от карантина не спас Швецию
Экономика Другое
Нефть приблизилась к «психологической отметке»
02:53
Нефть приблизилась к «психологической отметке»
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение